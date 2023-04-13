Кеті Холмс зізналася, що все життя захищала дочку Сурі від папараці

Зірка молодіжного серіалу "Бухта Доусона" не надто часто дає інтерв'ю та зробила велику перерву у кінокар'єрі.

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Кеті Холмс, колишня дружина Тома Круза, прославилася у 1990-ті, коли знялася у молодіжному телесеріалі "Бухта Доусона". Однак у 2005 році популярна актриса і зірка вийшла заміж за Тома Круза. Їхній шлюб після народження доньки Сурі завершився розлученням у 2012 році. І з того моменту Кеті не надто часто з'являлася на публіці та давала інтерв'ю. Зараз, коли Сурі Круз виросла і збирається вступати до коледжу, Холмс поговорила із журналістом видання Glamour.

"Коли ми знімали "Бухту Доусона", і серіал став успішним, я пам'ятаю, що дуже хотіла рости як актриса, а не просто робити щось, щоб отримати вигоду з моменту. Я хотіла вчитися в інших людей", — згадує Кеті Холмс. ..

Вона з'явилася в сатиричній комедії 2005 року "Тут курять", знялася в трилері 2010 року, спродюсованому Гільєрмо Дель Торо, "Не бійся темряви", з'явилася на Бродвеї в відродженій у 2008 році п'єсі Артура Міллера "Всі мої сини".

Її третій фільм "Рідкісні предмети" буде показаний у кінотеатрах 14 квітня. І Кеті дуже схвильована.

Після десятиліть безжального переслідування папараці, особливо після того, як вона розлучилася з одним із найпопулярніших акторів сучасності, Кеті зазначає, що весь цей час намагалася спокійно виховувати свою дочку Сурі. І вона намагалася не читати таблоїдів.

"Я не так часто буваю в соціальних мережах. Мені не потрібна вся ця інформація", — каже Кеті і зазначає, що хоч ЗМІ намагалися експлуатувати її сексуальність, у них нічого не вийшло. Вона навіть спеціально брала на зйомки свого друга, щоби він стежив за цим.

Кеті Холмс Фото: Getty Images

Оскільки вона вкрай рідко виходить у світ, її образи жваво обговорюються таблоїдами. Сама Кеті каже, що працює зі стилістом Брі Велч, любить вінтажний шопінг і їй подобається збирати речі.

"Я думаю, що стиль 90-х точно повернувся. Примушує мене почуватися старою. Ми це вже пережили! Моя мама каже, що вона мала зберегти речі. Я мала зберегти речі", — жартує Кеті.

За її словами, вона захоплюється своєю донькою Сурі та каже, що робила все, щоб захистити її від уваги ЗМІ. Адже одразу після свого народження дочка Тома Круза стала найпопулярнішою дитиною у світі.

Кеті Холмс із донькою Сурі Круз Фото: Getty Images

"Мені справді подобалося захищати її. Я дуже вдячна за те, що вона моя дочка. Вона неймовірна людина. Вона моє серце", — каже Кеті Холмс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Том Круз не спілкується зі своєю єдиною біологічною дитиною з 2013 року. Інсайдери стверджують, що йому забороняють спілкування із Сурі у саєнтологічній церкві, до якої він належить. Сам актор заявляє, що просто надто багато працює.