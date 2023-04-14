Стиль жизни
14 апреля 2023 года: Страстная пятница — что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя петь, танцевать и веселиться, а также печь паски и красить яйца.
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Что случилось в этот день:
В этом году на 14 апреля припадает Страстная пятница – самый скорбный день в церковном календаре, когда, согласно Библии был распят Иисус Христос. Богослужения и литургия в этот день не проводятся, чем подчеркивается исключительность жертвы Христа на Голгофе. На вечерне выносится плащаница и поется особый канон "О распятии Господа".
Также православная церковь почитает память Марии Египетской, которая в начале своей жизни стала на неправедный путь, но потом покаялась и молилась за прощение грехов на протяжении 50 лет.
Что нельзя делать 14 апреля:
- петь, танцевать и веселиться;
- есть любую еду животного происхождения;
- печь паски и красить яйца;
- работать по дому или на огороде;
- стричься и делать маникюр;
- ругаться и злословить;
- употреблять алкоголь.
Народные приметы и поверья:
- гроза — к засушливому лету;
- дождливая погода — к урожаю грибов;
- ясное небо ночью — на хороший урожай;
- разлилась вода — будет хороший сенокос;
- синие облака — к приближению тепла;
- слышно гром – будет теплое лето.
День ангела празднуют:
Ефим, Макар, Мария.
Также в этот день:
- 1852 год — при Университете святого Владимира основали Киевский центральный архив древних актов (ныне — Исторический архив Украины в Киеве);
- 1865 год – в вашингтонском театре актер Джон Бут смертельно ранил американского президента Авраама Линкольна;
- 1912 год — лайнер "Титаник" потерпел крушение из-за столкновения с айсбергом;
- 1930 год — вышел фильм режиссера Александра Довженко "Земля";
- 2014 год — официальное начало АТО на востоке Украины;
- 2022 год — уничтожение флагмана Черноморского флота ВМФ России крейсера "Москва".