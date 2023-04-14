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Стиль жизни

14 апреля 2023 года: Страстная пятница — что сегодня нельзя делать?

Фото: Открытые источники

Сегодня нельзя петь, танцевать и веселиться, а также печь паски и красить яйца.

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Что случилось в этот день:

В этом году на 14 апреля припадает Страстная пятница – самый скорбный день в церковном календаре, когда, согласно Библии был распят Иисус Христос. Богослужения и литургия в этот день не проводятся, чем подчеркивается исключительность жертвы Христа на Голгофе. На вечерне выносится плащаница и поется особый канон "О распятии Господа".

Также православная церковь почитает память Марии Египетской, которая в начале своей жизни стала на неправедный путь, но потом покаялась и молилась за прощение грехов на протяжении 50 лет.

Что нельзя делать 14 апреля:

  • петь, танцевать и веселиться;
  • есть любую еду животного происхождения;
  • печь паски и красить яйца;
  • работать по дому или на огороде;
  • стричься и делать маникюр;
  • ругаться и злословить;
  • употреблять алкоголь.

Народные приметы и поверья:

  • гроза — к засушливому лету;
  • дождливая погода — к урожаю грибов;
  • ясное небо ночью — на хороший урожай;
  • разлилась вода — будет хороший сенокос;
  • синие облака — к приближению тепла;
  • слышно гром – будет теплое лето.

День ангела празднуют:

Ефим, Макар, Мария.

Также в этот день:

  • 1852 год — при Университете святого Владимира основали Киевский центральный архив древних актов (ныне — Исторический архив Украины в Киеве);
  • 1865 год – в вашингтонском театре актер Джон Бут смертельно ранил американского президента Авраама Линкольна;
  • 1912 год — лайнер "Титаник" потерпел крушение из-за столкновения с айсбергом;
  • 1930 год — вышел фильм режиссера Александра Довженко "Земля";
  • 2014 год — официальное начало АТО на востоке Украины;
  • 2022 год — уничтожение флагмана Черноморского флота ВМФ России крейсера "Москва".