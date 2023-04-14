14 апреля 2023 года: Страстная пятница — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя петь, танцевать и веселиться, а также печь паски и красить яйца.

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Что случилось в этот день:

В этом году на 14 апреля припадает Страстная пятница – самый скорбный день в церковном календаре, когда, согласно Библии был распят Иисус Христос. Богослужения и литургия в этот день не проводятся, чем подчеркивается исключительность жертвы Христа на Голгофе. На вечерне выносится плащаница и поется особый канон "О распятии Господа".

Также православная церковь почитает память Марии Египетской, которая в начале своей жизни стала на неправедный путь, но потом покаялась и молилась за прощение грехов на протяжении 50 лет.

Что нельзя делать 14 апреля:

петь, танцевать и веселиться;

есть любую еду животного происхождения;

печь паски и красить яйца;

работать по дому или на огороде;

стричься и делать маникюр;

ругаться и злословить;

употреблять алкоголь.

Народные приметы и поверья:

гроза — к засушливому лету;

дождливая погода — к урожаю грибов;

ясное небо ночью — на хороший урожай;

разлилась вода — будет хороший сенокос;

синие облака — к приближению тепла;

слышно гром – будет теплое лето.

День ангела празднуют:

Ефим, Макар, Мария.

Также в этот день: