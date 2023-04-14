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Стиль життя

14 квітня 2023: Страсна п'ятниця — що сьогодні не можна робити?

Фото: Відкриті джерела

Сьогодні не можна співати, танцювати та веселитися, а також пекти паски та фарбувати яйця.

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Що сталося цього дня:

Цього року на 14 квітня припадає Страсна п'ятниця – найскорботніший день у церковному календарі, коли, згідно з Біблією, був розіп'ятий Ісус Христос. Богослужіння та літургія цього дня не проводяться, чим наголошується на винятковості жертви Христа на Голгофі. На вечірній службі виносять плащаницю і співають особливий канон "Про розп'яття Господа".

Зазвичай у цей день православна церква вшановує пам'ять Марії Єгипетської, яка на початку свого життя стала на неправедний шлях, але потім покаялася і молилася за прощення гріхів протягом 50 років.

Що не можна робити 14 квітня:

  • співати, танцювати та веселитися;
  • їсти будь-яку їжу тваринного походження;
  • пекти паски та фарбувати яйця;
  • працювати по дому чи на городі;
  • стригтися та робити манікюр;
  • лаятися і лихословити;
  • вживати алкоголь.

Народні прикмети та повір'я:

  • гроза — до посушливого літа;
  • дощова погода – до врожаю грибів;
  • ясне небо вночі – на добрий урожай;
  • розлилася вода — буде добра сіножать;
  • сині хмари – до наближення тепла;
  • чути грім – буде тепле літо.

День ангела святкують:

Юхим, Макар, Марія.

Також у цей день:

  • 1852 — при Університеті святого Володимира заснували Київський центральний архів стародавніх актів (нині — Історичний архів України в Києві);
  • 1865 — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна;
  • 1912 — лайнер "Титанік" зазнав аварії через зіткнення з айсбергом;
  • 1930 — вийшов фільм режисера Олександра Довженка "Земля";
  • 2014 — офіційний початок АТО на сході України;
  • 2022 — знищення флагмана Чорноморського флоту ВМФ Росії крейсера "Москва".