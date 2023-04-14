14 квітня 2023: Страсна п'ятниця — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна співати, танцювати та веселитися, а також пекти паски та фарбувати яйця.

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Що сталося цього дня:

Цього року на 14 квітня припадає Страсна п'ятниця – найскорботніший день у церковному календарі, коли, згідно з Біблією, був розіп'ятий Ісус Христос. Богослужіння та літургія цього дня не проводяться, чим наголошується на винятковості жертви Христа на Голгофі. На вечірній службі виносять плащаницю і співають особливий канон "Про розп'яття Господа".

Зазвичай у цей день православна церква вшановує пам'ять Марії Єгипетської, яка на початку свого життя стала на неправедний шлях, але потім покаялася і молилася за прощення гріхів протягом 50 років.

Що не можна робити 14 квітня:

співати, танцювати та веселитися;

їсти будь-яку їжу тваринного походження;

пекти паски та фарбувати яйця;

працювати по дому чи на городі;

стригтися та робити манікюр;

лаятися і лихословити;

вживати алкоголь.

Народні прикмети та повір'я:

гроза — до посушливого літа;

дощова погода – до врожаю грибів;

ясне небо вночі – на добрий урожай;

розлилася вода — буде добра сіножать;

сині хмари – до наближення тепла;

чути грім – буде тепле літо.

День ангела святкують:

Юхим, Макар, Марія.

Також у цей день: