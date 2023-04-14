14 квітня 2023: Страсна п'ятниця — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна співати, танцювати та веселитися, а також пекти паски та фарбувати яйця.
Що сталося цього дня:
Цього року на 14 квітня припадає Страсна п'ятниця – найскорботніший день у церковному календарі, коли, згідно з Біблією, був розіп'ятий Ісус Христос. Богослужіння та літургія цього дня не проводяться, чим наголошується на винятковості жертви Христа на Голгофі. На вечірній службі виносять плащаницю і співають особливий канон "Про розп'яття Господа".
Зазвичай у цей день православна церква вшановує пам'ять Марії Єгипетської, яка на початку свого життя стала на неправедний шлях, але потім покаялася і молилася за прощення гріхів протягом 50 років.
Що не можна робити 14 квітня:
- співати, танцювати та веселитися;
- їсти будь-яку їжу тваринного походження;
- пекти паски та фарбувати яйця;
- працювати по дому чи на городі;
- стригтися та робити манікюр;
- лаятися і лихословити;
- вживати алкоголь.
Народні прикмети та повір'я:
- гроза — до посушливого літа;
- дощова погода – до врожаю грибів;
- ясне небо вночі – на добрий урожай;
- розлилася вода — буде добра сіножать;
- сині хмари – до наближення тепла;
- чути грім – буде тепле літо.
День ангела святкують:
Юхим, Макар, Марія.
Також у цей день:
- 1852 — при Університеті святого Володимира заснували Київський центральний архів стародавніх актів (нині — Історичний архів України в Києві);
- 1865 — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна;
- 1912 — лайнер "Титанік" зазнав аварії через зіткнення з айсбергом;
- 1930 — вийшов фільм режисера Олександра Довженка "Земля";
- 2014 — офіційний початок АТО на сході України;
- 2022 — знищення флагмана Чорноморського флоту ВМФ Росії крейсера "Москва".