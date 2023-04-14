Шоу будет выходить на YouTube-канале модели.

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Известная модель Хейли Бибер запустила собственное кулинарное шоу под названием "Что на моей кухне?". Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Новое шоу является побочным продуктом ее шоу-интервью "Кто в моей ванной?".

Хейли Бибер, чье имя украшает модный смузи за 17 долларов в роскошном бакалейном магазине Erewhon, решила показать, как она готовит свои любимые блюда.

В первом сезоне будет шесть серий, в которых Хейли расскажет как приготовить тот самый смузи, куриные крылышки и тосты.

Кулинарное шоу Хейли Бибер

В своем заявлении Бибер назвала кулинарное шоу "естественным ответвлением" своей серии интервью, тем более что в последнее время она часто показывала, как обедает вместе со своими гостями.

"Мне нравилось готовить и делиться едой с друзьями в социальных сетях в течение многих лет, и я не могу дождаться, чтобы поделиться этим опытом с поклонниками", — сказала Бибер.

Майкл Д. Ратнер, режиссер кулинарного сериала, сказал, шоу Хейли будет принимать отзывы фанатов.

"Фанаты — такие же продюсеры, как и любой из нас", — сказал Ратнер.

Бибер запустила свой канал на YouTube в марте 2021 года, и сейчас у нее более 2 миллионов подписчиков на платформе, 1 миллион из которых был получен за первые шесть недель после запуска. Со времени запуска гостями ее шоу "Кто в моей ванне?" побывали такие гости, как Гвинет Пэлтроу, Кеке Палмер, Эмили Ратаковски и Кендалл Дженнер.

Кулинарией увлекаются многие звезды. Видео с готовкой многие из них начали делиться во время пандемии, когда они были вынуждены сидеть дома. Своими рецептами в соцсетях делятся Джулия Робертс, Селена Гомес, Флоренс Пью и многие другие.

Но не все становятся популярными. Так, Бруклин Бекхэм хоть и запустил свое собственное шоу и учился у Гордона Рамзи, но в последнее время его шоу смотрят только для того, чтобы раскритиковать. Недавно он готовил вместе со своей собакой и уронил винную пробку в кастрюлю, а потом пытался оправдаться, что именно так он все и задумывал.