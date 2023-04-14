Шоу виходитиме на YouTube-каналі моделі.

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Відома модель Гейлі Бібер запустила власне кулінарне шоу під назвою "Що на моїй кухні?" Про це повідомляє видання Hollywood Reporter.

Нове шоу є побічним продуктом її шоу-інтерв'ю "Хто у моїй ванній?".

Гейлі Бібер, ім'я якого прикрашає модний смузі за 17 доларів у розкішному бакалійному магазині Erewhon, вирішила показати, як вона готує свої улюблені страви.

У першому сезоні буде шість серій, в яких Гейлі розповість як приготувати цей смузі, курячі крильця і тости.

Кулінарне шоу Гейлі Бібер

У своїй заяві Бібер назвала кулінарне шоу "природним відгалуженням" своєї серії інтерв'ю, тим більше, що останнім часом вона часто показувала, як обідає разом зі своїми гостями.

"Мені подобалося готувати та ділитися їжею з друзями у соціальних мережах протягом багатьох років, і я не можу дочекатися, щоб поділитися цим досвідом із шанувальниками", — сказала Бібер.

Майкл Д. Ратнер, режисер кулінарного серіалу, сказав, що шоу Хейлі прийматиме відгуки фанатів.

"Фанати — такі ж продюсери, як і будь-хто з нас", — сказав Ратнер.

Бібер запустила свій канал на YouTube у березні 2021 року, і зараз має понад 2 мільйони підписників на платформі, 1 мільйон з яких підписався за перші шість тижнів після запуску. З часу запуску гостями її шоу "Хто у моїй ванні?" побували такі гості, як Гвінет Пелтроу, Кеке Палмер, Емілі Ратаковскі та Кендалл Дженнер.

Кулінарією захоплюються багато зірок. Відео з готуванням багато хто з них почав ділитися під час пандемії, коли вони були змушені сидіти вдома. Своїми рецептами в соцмережах діляться Джулія Робертс, Селена Гомес, Флоренс П'ю та багато інших.

Але не всі стають популярними. Так, Бруклін Бекхем хоч і запустив своє власне шоу та навчався у Гордона Рамзі, але останнім часом його шоу дивляться лише для того, щоб розкритикувати. Нещодавно він готував разом зі своїм собакою і впустив винну пробку в каструлю, а потім намагався виправдатися, що саме так він і задумував.