Страстная пятница 2023: что нужно знать про предпоследний день Страстной недели

Сейчас в православной церкви продолжается Страстная неделя — последние 7 дней перед Пасхой. Про историю и суть пятого дня седмицы — Великую пятницу — рассказываем дальше.

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Великая или Страстная пятница: история и суть праздника

Страстная пятница — самый скорбный день в году, ведь именно в пятницу накануне Пасхи распяли Иисуса Христа. Такое распятие считается самой позорной и унизительной казнью, которую применяли на разбойников, убийц и мятежников. Распятый подвергался адским болям, а также сильной жажде.

Когда распинали Иисуса Христа, Он молился за Своих мучителей, говоря: "Отче, прости им, ибо они не знают, что делают". При кресте Спасителя стояли Матерь Его, апостол Иоанн, Мария Магдалина и еще несколько женщин, которые чествовали его. С момента распятия Христа и до самой его смерти в мире, согласно Библии, померкло Солнце и наступила тьма.

Верующие в этот день ничего не едят до выноса плащаницы из алтаря на середину церкви (это происходит во второй половине дня). Также есть обычай в Страстную пятницу обносить плащаницу трижды вокруг церкви.

На Галичине в Страстную пятницу колокола замолкают. В колокольне до балки цепляют грубую деревянную доску, и вместо колоколов звонарь двумя деревянными молотками "виклепує" по этой доске, оповещая про начало службы.

Обед в Страстную пятницу — по строгому посту, даже рыбу в этот не едят. В основном обходятся овощами: капустой, картофелем, огурцами.

Что нельзя делать в Страстную пятницу?

Сегодня, как и всю Страстную неделю, нельзя веселиться, петь и танцевать, а также нужно придерживаться строгого поста.

Также в Великую пятницу нельзя: