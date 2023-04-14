Страстная пятница 2023: что нужно знать про предпоследний день Страстной недели
Сейчас в православной церкви продолжается Страстная неделя — последние 7 дней перед Пасхой. Про историю и суть пятого дня седмицы — Великую пятницу — рассказываем дальше.
Великая или Страстная пятница: история и суть праздника
Страстная пятница — самый скорбный день в году, ведь именно в пятницу накануне Пасхи распяли Иисуса Христа. Такое распятие считается самой позорной и унизительной казнью, которую применяли на разбойников, убийц и мятежников. Распятый подвергался адским болям, а также сильной жажде.
Когда распинали Иисуса Христа, Он молился за Своих мучителей, говоря: "Отче, прости им, ибо они не знают, что делают". При кресте Спасителя стояли Матерь Его, апостол Иоанн, Мария Магдалина и еще несколько женщин, которые чествовали его. С момента распятия Христа и до самой его смерти в мире, согласно Библии, померкло Солнце и наступила тьма.
Верующие в этот день ничего не едят до выноса плащаницы из алтаря на середину церкви (это происходит во второй половине дня). Также есть обычай в Страстную пятницу обносить плащаницу трижды вокруг церкви.
На Галичине в Страстную пятницу колокола замолкают. В колокольне до балки цепляют грубую деревянную доску, и вместо колоколов звонарь двумя деревянными молотками "виклепує" по этой доске, оповещая про начало службы.
Обед в Страстную пятницу — по строгому посту, даже рыбу в этот не едят. В основном обходятся овощами: капустой, картофелем, огурцами.
Что нельзя делать в Страстную пятницу?
Сегодня, как и всю Страстную неделю, нельзя веселиться, петь и танцевать, а также нужно придерживаться строгого поста.
Также в Великую пятницу нельзя:
- посещать развлекательные мероприятия;
- работать;
- шить, вязать, убираться в доме;
- рубить дрова;
- работать на огороде или в саду;
- стричься и делать маникюр;
- употреблять алкоголь (считалось, что тот, кто выпьет сегодня — станет зависимым от алкоголя).