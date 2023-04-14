Страсна п'ятниця 2023: що потрібно знати про передостанній день Страсного тижня

Зараз у православній церкві триває Страсний тиждень – останні 7 днів перед Великоднем. Про історію та суть п'ятого дня Седмиці – Велику п'ятницю – розповідаємо далі.

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Велика або Страсна п'ятниця: історія та суть свята

Страсна п'ятниця — найскорботніший день у році, адже саме в п'ятницю напередодні Великодня розіп'яли Ісуса Христа. Таке розп'яття вважається найганебнішою та найпринизливішою карою, яку застосовували до розбійників, убивць та бунтівників. Розіп'ятий зазнавав пекельних болей, а також сильної спраги.

Коли розпинали Ісуса Христа, Він молився за Своїх мучителів, кажучи: "Отче, вибач їм, бо вони не знають, що роблять". Біля хреста Спасителя стояли Його Мати, апостол Іван, Марія Магдалина та ще кілька жінок, які вшановували Його. З моменту розп'яття Христа і до самої Його смерті у світі, згідно з Біблією, померкло Сонце і настала темрява.

Віряни цього дня нічого не їдять до винесення плащаниці з вівтаря на середину церкви (це відбувається в другій половині дня). Також є звичай у Страсну п'ятницю обносити плащаницю тричі навколо церкви.

На Галичині у Страсну п'ятницю дзвони замовкають. У дзвіниці до балки чіпляють грубу дерев'яну дошку, і замість дзвонів дзвонар двома дерев'яними молотками "виклепує" цією дошкою, сповіщаючи про початок служби.

Обід у Страсну п'ятницю — за суворим постом, навіть риби цього дня не їдять. В основному харчуються овочами: капустою, картоплею, огірками.

Що не можна робити у Страсну п'ятницю?

Сьогодні, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати та танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.

Також у Велику п'ятницю не можна: