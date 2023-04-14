85-летний Джек Николсон появился на публике впервые за 18 месяцев

Оскароносного актера удалось сфотографировать на балконе его дома в Беверли-Хиллз.

Related video

Впервые за 18 месяцев папарацци удалось сфотографировать знаменитого актера Джека Николсона, который перестал появляться на публике более года назад. Его друзья опасаются, что он умрет в одиночестве. Об этом пишет Daily Mail.

Легендарного актера сфотографировали на балконе его знаменитого дома на Маллхолланд Драйв в Беверли-Хиллз, куда он вышел, чтобы подышать свежим воздухом. Последний раз Николсона видели в октябре 2021 года, когда он смотрел игру своей любимой команды "Лос-Анджелес Лейкерс" вместе со своим сыном Рэем.

Джек Николсон с сыном Рэймондом Фото: Getty Images

Трехкратный обладатель "Оскара" покинул свой дом вскоре после того, как друзья актера сообщили, что всерьез обеспокоены тем, что он умрет в одиночестве, как его бывший сосед, коллега и друг Марлон Брандо.

85-летний Николсон, пожалуй, самый известный холостяк Беверли-Хиллз. Он был женат в течение четырех лет на актрисе Сандре Найт, однако развелся в 1968 году. Его самый известный роман с актрисой Анжеликой Хьюстон закончился почти 25 лет назад.

Николсон – отец пяти (по некоторым данным — шести) детей от четырех разных женщин, однако наиболее близкие отношения у него сложились с сыном по имени Рэймонд от актрисы Ребекки Бруссард.

Рэй – единственный, кто навещает Николсона в его добровольном изгнании.

Джек Николсон впервые за 18 месяцев появился на публике

"Он ясно дал понять, что его дом — это его крепость. Но люди просто хотят, чтобы он вышел из дома и появился на публике, хотя бы дал понять, что с ним все в порядке. Джек общается с некоторыми родственниками — особенно с Рэем, его протеже, которым он так гордится, — но уже давно не принимает никаких приглашений", — говорил ранее один из друзей Николсона.

Его последнее появление на экране произошло в 2010 году в малоизвестном фильме "Откуда ты знаешь", в котором он снялся вместе с Оуэном Уилсоном и Риз Уизерспун.

Джек Николсон никогда не давал комментариев о своем здоровье и своей жизни, однако близкие друзья отмечали, что у него началась деменция и он не может запомнить реплики. Другие знакомые актера это отрицали.

Джек Николсон впервые за 18 месяцев появился на публике

Напомним, Джек Николсон вырос в Нью-Джерси. И до сорока лет не знал, что его родители – на самом деле его дедушка и бабушка. Их дочь, незамужняя танцовщица по имени Джун Фрэнсис Николсон, родила актера в 18 лет, а ее родители решили воспитывать его как собственного ребенка, притворившись, что Джун была его сестрой. Мать уехала, когда Джеку было четыре года. Но когда ему было 17, он решил переехать в Калифорнию, жил с ней и получил работу секретаря у Уильяма Ханна и Джозефа Барбера в мультипликационной студии MGM.

Он учился на актера и в конце концов получил свою дебютную роль в подростковой драме 1958 года "Плакса-убийца".

До 1974 года Джек не знал правды, пока ее не выяснили журналисты журнала Time.

Во время разговора с Патриком МакГиллиганом для его биографии под названием "Жизнь Джека" звезда "Сияния" назвал это "самой гребаной вещью, которую он когда-либо слышал", но сообщил, что новость его не травмировала.

"Я был очень впечатлен их способностью хранить тайну", — рассказывал актер.

Джек Николсон и "Оскары"

Кроме своей блестящей актерской игры, Джек Николсон также прославился многочисленными романами.

Среди любовниц Николсона были актрисы, певицы и модели, такие как Мишель Филлипс, Джилл Сент-Джон, Винни Холлман, Бебе Бьюэлл, Лара Флинн Бойл, Кейт Мосс, Пас де ла Уэрта и Ребекка Бруссард.

Модель Playboy Карен Мэйо-Чендлер однажды сказала о звезде: "Он безостановочная секс-машина", а актриса Ким Бейсингер назвала его "самым сексуальным человеком, которого она когда-либо встречала".

В книге Марка Элиота об актере под названием "Николсон" он писал, что большая часть его времени на пике карьеры была заполнена "круглосуточными вечеринками, выпивкой, наркотиками, сексом, наркотиков и красивых девушек, которые любили подниматься так же высоко, как и мальчики, и хорошо проводить время. В холодильнике никогда не было еды. Только молоко и пиво".

Напомним, ранее внебрачная дочь Джека Николсона от официантки Дженнин Гурин рассказала об отношениях со своим знаменитым отцом.