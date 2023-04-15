Хейли Бибер продемонстрировала черное мини-платье в стиле 90-х

Жена Джастина Бибера была замечена в образе, вдохновленным стилем 90-х.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала свои длинные ноги в полностью черном наряде. Папарацци заняли звезду во время ночной прогулки в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Для эффектного выхода основательница Rhode Skincare выбрала черное мини-платье 16Arlington без бретелек, украшенное большой золотой пряжкой из кристаллов в стиле 90-х. К своему образу Хейли подобрала туфли на шпильках, прозрачные колготки Calzedonia и нейлоновую сумку Prada.

Хейли Бибер Фото: Getty Images

В качестве аксессуаров она выбрала пару золотых сережек, прямоугольные солнцезащитные очки и изящные часы, гармонирующие с пряжкой на ее платье. Хейли также продемонстрировала свое потрясающее кольцо с бриллиантом овальной огранки стоимостью 250 тысяч долларов от своего мужа — 29-летнего певца Джастина Бибера.

Для ночной прогулки по городу Хейли сделала макияж с розовыми румянами и обильным количеством хайлайтера, а волосы собрала в тугой пучок.

Напомним, Хейли Бибер опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько откровенных фотографий, сделанных в рамках рекламной кампании ее нового бальзама для губ с пептидами маракуйи. И выбрала для этого впечатляющий "наряд".

Также Фокус писал, что Хейли Бибер запустила собственное кулинарное шоу.