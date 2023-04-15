Гейлі Бібер продемонструвала чорну мінісукню у стилі 90-х

Дружина Джастіна Бібера була помічена в образі, натхненному стилем 90-х.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала свої довгі ноги у повністю чорному вбранні. Папараці зайняли зірку під час нічної прогулянки у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Для ефектного виходу засновниця Rhode Skincare вибрала чорну мінісукню 16Arlington без бретельок, прикрашену великою золотою пряжкою із кристалів у стилі 90-х. До свого образу Гейлі підібрала туфлі на шпильках, прозорі колготки Calzedonia та нейлонову сумку Prada.

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

В якості аксесуарів вона обрала пару золотих сережок, прямокутні сонцезахисні окуляри і витончений годинник, який гармоніював з пряжкою на її сукні. Гейлі також продемонструвала свою приголомшливу каблучку з діамантом овального огранювання вартістю 250 тисяч доларів від свого чоловіка — 29-річного співака Джастіна Бібера.

Для нічної прогулянки містом Гейлі зробила макіяж з рожевими рум'янами та великою кількістю хайлайтера, а волосся зібрала в тугий пучок.

Нагадаємо, Гейлі Бібер опублікувала у своєму Instagram-акаунті кілька відвертих фотографій, зроблених у рамках рекламної кампанії її нового бальзаму для губ з пептидами маракуї. І вибрала для цього вражаючий "наряд".

Також Фокус писав, що Гейлі Бібер запустила власне кулінарне шоу.