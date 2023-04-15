15 апреля 2023 года: Тита Чудотворца — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя поддаваться унынию и конфликтовать с кем-либо.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь почитает память Тита Чудотворца. Тит прославился тем, что отстаивал почитание икон во время иконоборческой ереси в IX веке. За это Господь наградил его способностью совершать чудеса.

Что нельзя делать 15 апреля:

поддаваться унынию;

конфликтовать и ссориться;

завидовать;

точить ножи;

делать операции, связанные с внешностью.

Народные приметы и поверья:

по полям мало рек разлилось — сенокос и урожай будут слабыми;

летит клин журавлей на юг – будет неурожайный год;

воркуют голуби — ждите теплый день;

синие облака – к теплому дождю;

если лед еще не сошел — будет плохо ловиться рыба.

День ангела празднуют:

Григорий, Поликарп, Ефим, Никита, Савва, Тит.

Родились в этот день:

1452 год — Леонардо да Винчи, итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер;

1949 год — Алла Пугачева, певица, композитор, продюсер, эстрадный режиссер, народная артистка СССР;

1990 год — Эмма Уотсон, британская актриса (роль Гермионы в фильмах о Гарри Поттере и др.), фотомодель;

1987 год – Александр Гвоздик, украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе.

Также в этот день: