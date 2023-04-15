Стиль жизни
15 апреля 2023 года: Тита Чудотворца — что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя поддаваться унынию и конфликтовать с кем-либо.
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Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь почитает память Тита Чудотворца. Тит прославился тем, что отстаивал почитание икон во время иконоборческой ереси в IX веке. За это Господь наградил его способностью совершать чудеса.
Что нельзя делать 15 апреля:
- поддаваться унынию;
- конфликтовать и ссориться;
- завидовать;
- точить ножи;
- делать операции, связанные с внешностью.
Народные приметы и поверья:
- по полям мало рек разлилось — сенокос и урожай будут слабыми;
- летит клин журавлей на юг – будет неурожайный год;
- воркуют голуби — ждите теплый день;
- синие облака – к теплому дождю;
- если лед еще не сошел — будет плохо ловиться рыба.
День ангела празднуют:
Григорий, Поликарп, Ефим, Никита, Савва, Тит.
Родились в этот день:
- 1452 год — Леонардо да Винчи, итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер;
- 1949 год — Алла Пугачева, певица, композитор, продюсер, эстрадный режиссер, народная артистка СССР;
- 1990 год — Эмма Уотсон, британская актриса (роль Гермионы в фильмах о Гарри Поттере и др.), фотомодель;
- 1987 год – Александр Гвоздик, украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе.
Также в этот день:
- 1540 год — основание города Тернополь;
- 1912 год — в Атлантическом океане после столкновения с айсбергом полностью утонул лайнер "Титаник";
- 2000 год — на Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста;
- 2019 год – пожар в Соборе Парижской Богоматери.