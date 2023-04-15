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Стиль жизни

15 апреля 2023 года: Тита Чудотворца — что сегодня нельзя делать?

Преподобный Тит Чудотворец и мученики Амфиан и Едесий Патарские
Преподобный Тит Чудотворец и мученики Амфиан и Едесий Патарские

Сегодня нельзя поддаваться унынию и конфликтовать с кем-либо.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь почитает память Тита Чудотворца. Тит прославился тем, что отстаивал почитание икон во время иконоборческой ереси в IX веке. За это Господь наградил его способностью совершать чудеса.

Что нельзя делать 15 апреля:

  • поддаваться унынию;
  • конфликтовать и ссориться;
  • завидовать;
  • точить ножи;
  • делать операции, связанные с внешностью.

Народные приметы и поверья:

  • по полям мало рек разлилось — сенокос и урожай будут слабыми;
  • летит клин журавлей на юг – будет неурожайный год;
  • воркуют голуби — ждите теплый день;
  • синие облака – к теплому дождю;
  • если лед еще не сошел — будет плохо ловиться рыба.

День ангела празднуют:

Григорий, Поликарп, Ефим, Никита, Савва, Тит.

Родились в этот день:

  • 1452 год — Леонардо да Винчи, итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер;
  • 1949 год — Алла Пугачева, певица, композитор, продюсер, эстрадный режиссер, народная артистка СССР;
  • 1990 год — Эмма Уотсон, британская актриса (роль Гермионы в фильмах о Гарри Поттере и др.), фотомодель;
  • 1987 год – Александр Гвоздик, украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе.

Также в этот день:

  • 1540 год — основание города Тернополь;
  • 1912 год — в Атлантическом океане после столкновения с айсбергом полностью утонул лайнер "Титаник";
  • 2000 год — на Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста;
  • 2019 год – пожар в Соборе Парижской Богоматери.