15 квітня 2023 року: Тита Чудотворця — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна вдаватися в тугу та конфліктувати з будь-ким.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Тита Чудотворця. Тит прославився тим, що відстоював шанування ікон під час іконоборчої єресі у IX столітті. За це Господь нагородив його здатністю творити чудеса.

Що не можна робити 15 квітня:

вдаватися в тугу;

конфліктувати та сваритися;

заздрити;

гострити ножі;

робити операції, пов'язані із зовнішністю.

Народні прикмети та повір'я:

по полях мало річок розлилося — сіножать і врожай будуть слабкими;

летить клин журавлів на південь – буде неврожайний рік;

воркують голуби — чекайте теплий день;

сині хмари – до теплого дощу;

якщо лід ще не зійшов — погано ловитиметься риба.

День ангела святкують:

Григорій, Полікарп, Юхим, Микита, Сава, Тит.

Народилися цього дня:

1452 рік — Леонардо да Вінчі, італійський художник, скульптор, архітектор, учений, інженер;

1949 рік — Алла Пугачова, співачка, композитор, продюсер, естрадний режисер, народна артистка СРСР;

1990 рік — Емма Вотсон, британська актриса (одна з ролей — Герміона у фільмах про Гаррі Поттера), фотомодель;

1987 рік – Олександр Гвоздик, український професійний боксер у напівважкій вазі.

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