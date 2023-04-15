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Стиль життя

15 квітня 2023 року: Тита Чудотворця — що сьогодні не можна робити?

Преподобний Тит Чудотворець та мученики Амфіан та Єдесій Патарські
Преподобний Тит Чудотворець та мученики Амфіан та Єдесій Патарські

Сьогодні не можна вдаватися в тугу та конфліктувати з будь-ким.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Тита Чудотворця. Тит прославився тим, що відстоював шанування ікон під час іконоборчої єресі у IX столітті. За це Господь нагородив його здатністю творити чудеса.

Що не можна робити 15 квітня:

  • вдаватися в тугу;
  • конфліктувати та сваритися;
  • заздрити;
  • гострити ножі;
  • робити операції, пов'язані із зовнішністю.

Народні прикмети та повір'я:

  • по полях мало річок розлилося — сіножать і врожай будуть слабкими;
  • летить клин журавлів на південь – буде неврожайний рік;
  • воркують голуби — чекайте теплий день;
  • сині хмари – до теплого дощу;
  • якщо лід ще не зійшов — погано ловитиметься риба.

День ангела святкують:

Григорій, Полікарп, Юхим, Микита, Сава, Тит.

Народилися цього дня:

  • 1452 рік — Леонардо да Вінчі, італійський художник, скульптор, архітектор, учений, інженер;
  • 1949 рік — Алла Пугачова, співачка, композитор, продюсер, естрадний режисер, народна артистка СРСР;
  • 1990 рік — Емма Вотсон, британська актриса (одна з ролей — Герміона у фільмах про Гаррі Поттера), фотомодель;
  • 1987 рік – Олександр Гвоздик, український професійний боксер у напівважкій вазі.

Також у цей день:

  • 1540 рік — заснування міста Тернопіль;
  • 1912 рік — в Атлантичному океані після зіткнення з айсбергом повністю потонув лайнер "Титанік";
  • 2000 рік — на Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти;
  • 2019 рік – пожежа у Соборі Паризької Богоматері.