Стиль життя
15 квітня 2023 року: Тита Чудотворця — що сьогодні не можна робити?
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Сьогодні не можна вдаватися в тугу та конфліктувати з будь-ким.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Тита Чудотворця. Тит прославився тим, що відстоював шанування ікон під час іконоборчої єресі у IX столітті. За це Господь нагородив його здатністю творити чудеса.
Що не можна робити 15 квітня:
- вдаватися в тугу;
- конфліктувати та сваритися;
- заздрити;
- гострити ножі;
- робити операції, пов'язані із зовнішністю.
Народні прикмети та повір'я:
- по полях мало річок розлилося — сіножать і врожай будуть слабкими;
- летить клин журавлів на південь – буде неврожайний рік;
- воркують голуби — чекайте теплий день;
- сині хмари – до теплого дощу;
- якщо лід ще не зійшов — погано ловитиметься риба.
День ангела святкують:
Григорій, Полікарп, Юхим, Микита, Сава, Тит.
Народилися цього дня:
- 1452 рік — Леонардо да Вінчі, італійський художник, скульптор, архітектор, учений, інженер;
- 1949 рік — Алла Пугачова, співачка, композитор, продюсер, естрадний режисер, народна артистка СРСР;
- 1990 рік — Емма Вотсон, британська актриса (одна з ролей — Герміона у фільмах про Гаррі Поттера), фотомодель;
- 1987 рік – Олександр Гвоздик, український професійний боксер у напівважкій вазі.
Також у цей день:
- 1540 рік — заснування міста Тернопіль;
- 1912 рік — в Атлантичному океані після зіткнення з айсбергом повністю потонув лайнер "Титанік";
- 2000 рік — на Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти;
- 2019 рік – пожежа у Соборі Паризької Богоматері.