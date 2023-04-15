Великая суббота: что нужно знать про последний день Страстной недели

Сейчас в православной церкви заканчивается Страстная неделя — уже завтра наступит праздник Пасхи. Что можно и нельзя делать в последний день седмицы — Великую субботу — рассказываем дальше.

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Великая суббота: суть и традиции этого дня

Сегодня, в последний день перед Пасхой, в церкви вспоминают погребение Иисуса Христа. Евангельская история гласит, что Христа похоронил Иосиф Аримафейский, смазав тело Спасителя благовонным масло и белым полотном (плащаницей). Похоронили Иисуса в пещере сада Иосифа, заслонив вход камнем.

Именно поэтому во время Крестного хода вокруг храма обносят Плащаницу, а вечером ее переносят на Престол, где она пробудет следующие 40 дней — до Вознесения.

Также в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь (его развозят в разные страны мира), что означает Воскресение Господа.

Пост в Великую субботу остается несменным: можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, мед.

Сегодня важно проявлять милосердие, взаимоподдержку и попросить прощения у близких, а также самому простить всех обидчиков.

Что нельзя делать в Великую субботу?

Сегодня, как и всю Страстную неделю, нельзя веселиться, петь и танцевать, а также нужно придерживаться строгого поста.

Также в Великую субботу нельзя: