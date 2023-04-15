Велика субота: що потрібно знати про останній день Страсного тижня

Зараз у православній церкві закінчується Страсний тиждень – вже завтра настане свято Великодня. Що можна і не можна робити в останній день тижня — Велику суботу — розповідаємо далі.

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Сьогодні, в останній день перед Великоднем, у церкві згадують поховання Ісуса Христа. Євангельська історія свідчить, що Христа поховав Йосип Аримафейський, змастивши тіло Спасителя маслом і білим полотном (плащаницею). Поховали Ісуса в печері саду Йосипа, закривши вхід туди каменем.

Саме тому сьогодні під час Хресної ходи навколо храму обносять Плащаницю, а ввечері її переносять на Престол, де вона пробуде наступні 40 днів – до Вознесіння.

Також у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь (його розвозять до різних країн світу), що означає Воскресіння Господа.

Піст у Велику суботу залишається незмінним: можна їсти пісний хліб, сирі овочі та фрукти, горіхи, сухофрукти, мед.

Сьогодні важливо виявляти милосердя, взаємопідтримку та просити вибачення у близьких, а також самому пробачити всіх своїх кривдників.

Що не можна робити у Велику суботу?

Сьогодні, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати та танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.

Також у Велику суботу не можна: