Велика субота: що потрібно знати про останній день Страсного тижня
Зараз у православній церкві закінчується Страсний тиждень – вже завтра настане свято Великодня. Що можна і не можна робити в останній день тижня — Велику суботу — розповідаємо далі.
Велика субота: суть та традиції цього дня
Сьогодні, в останній день перед Великоднем, у церкві згадують поховання Ісуса Христа. Євангельська історія свідчить, що Христа поховав Йосип Аримафейський, змастивши тіло Спасителя маслом і білим полотном (плащаницею). Поховали Ісуса в печері саду Йосипа, закривши вхід туди каменем.
Саме тому сьогодні під час Хресної ходи навколо храму обносять Плащаницю, а ввечері її переносять на Престол, де вона пробуде наступні 40 днів – до Вознесіння.
Також у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь (його розвозять до різних країн світу), що означає Воскресіння Господа.
Піст у Велику суботу залишається незмінним: можна їсти пісний хліб, сирі овочі та фрукти, горіхи, сухофрукти, мед.
Сьогодні важливо виявляти милосердя, взаємопідтримку та просити вибачення у близьких, а також самому пробачити всіх своїх кривдників.
Що не можна робити у Велику суботу?
Сьогодні, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати та танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.
Також у Велику суботу не можна:
- забиратися в будинку, прати та гладити;
- працювати в саду та на городі;
- ловити рибу;
- відзначати різні свята;
- сваритися, лаятися, заздрити;
- вживати алкоголь.