Блейк Лайвли была замечена на прогулке с дочкой (фото)

Два месяца назад знаменитая актриса стала в четвертый раз мамой.

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Американская актриса и модель Блейк Лайвли, недавно родившая четвертого ребенка, была замечена на прогулке со своей трехлетней дочерью в Нью-Йорке. 35-летняя звезда везла свою малышку Бетти в коляске. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода на прогулку Лайвли надела белый топ под соответствующую куртку на пуговицах. Звезда "Сплетницы" также надела широкие темно-бежевые спортивные штаны и кроссовки, которые подходили по цвету к ее верхней одежде. 35-летняя актриса дополнила образ парой модных солнцезащитных очков и двумя ожерельями. Ее красивые светлые локоны были собраны в свободный пучок, а в руках она держала стаканчик с напитком.

Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились в 2010 году на съемках фильма "Зеленый фонарь". Фильм получился провальным, но год спустя актеры начали встречаться, а 2012 году они сыграли свадьбу.

Эта знаменитая пара по праву считается одной из самых крепких в Голливуде. Блейк и Райан часто постят в соцсетях забавные фото, но очень скрытны во всем, что касается их детей и семьи.

Также Фокус писал, что Блейк Лайвли, недавно родившая четвертого ребенка, поделилась в Instagram фотографиями с семейного отдыха. Актриса опубликовала снимки в купальнике, продемонстрировав, что она очень быстро пришла в форму.