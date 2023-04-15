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Стиль життя

Блейк Лайвлі була помічена на прогулянці із донькою (фото)

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Фото: Getty Images | Блейк Лайвлі

Два місяці тому знаменита акторка стала вчетверте мамою.

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Американська акторка і модель Блейк Лайвлі, яка нещодавно народила четверту дитину, була помічена на прогулянці зі своєю трирічною дочкою в Нью-Йорку. 35-річна зірка везла свою малечу Бетті в колясці. Про це пише Daily Mail.

Для виходу на прогулянку Лайвлі одягла білий топ під відповідну куртку на ґудзиках. Зірка "Пліткарки" також одягла широкі темно-бежеві спортивні штани та кросівки, які підходили за кольором до її верхнього одягу. 35-річна акторка доповнила образ парою модних сонцезахисних окулярів та намистами. Її красиві світлі локони були зібрані у вільний пучок, а в руках вона тримала склянку з напоєм.

Нагадаємо, Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі познайомилися у 2010 році на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Фільм вийшов провальним, але через рік актори почали зустрічатися, а 2012 року вони зіграли весілля.

Ця знаменита пара по праву вважається однією з найміцніших у Голлівуді. Блейк і Раян часто постять у соцмережах кумедні фото, але дуже потайливі у всьому, що стосується їхніх дітей та сім'ї.

Також Фокус писав, що Блейк Лайвлі, яка нещодавно народила четверту дитину, поділилася в Instagram фотографіями з сімейного відпочинку. Акторка опублікувала знімки в купальнику, продемонструвавши, що вона дуже швидко набула форми.