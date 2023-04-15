Виктория Бекхэм сделала лазерную шлифовку лица за 2,5 тысячи долларов

Виктории Бекхэм сказали, что она "больше не будет стареть" с помощью лазерной обработки кожи.

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48-летняя британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм сообщила в своем Instagram-аккаунте, что недавно ей сделали лазерную шлифовку лица у пластического хирурга в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Лазерная шлифовка — это передовая процедура омоложения кожи, направленная на удаление тонких линий, морщин, подтяжку кожи и выравнивание цвета кожи.

Виктория рассказала о своем нехирургическом лечении в видео с доктором, где он заверил ее, что она "буквально не будет стареть".

Говоря о процедуре Виктории, он сказал: "Я имею в виду, что мы не только смотрим на то, чтобы повернуть время вспять, мы останавливаем его сейчас. Так что ты буквально больше не будешь стареть".

Согласно оценкам Американского общества пластических хирургов на 2020 год, средняя стоимость лазерной шлифовки кожи составляет около 2509 долларов за абляционную и 1445 долларов за неабляционную.

Доктор Гавами сказал, что он сделал звезде Spice Girl комбинацию полуабляционного лечения, при котором поверхность кожи слегка травмируется для ее регенерации, и светотерапии для устранения красных пятен и пигментов.

Виктория поделилась, что она была настолько впечатлена своей первой лазерной процедурой, что надеется пройти еще одну, наряду с радиочастотной терапией.

"Как выглядела моя кожа после последней процедуры, она никогда не выглядела так хорошо. Вот почему я сказала, что хочу сделать больше", — сказала она.

Прежде чем рассказать о лечении, Виктория также поделилась тем, как она ухаживает за своей кожей, правильно питаясь, регулярно занимаясь спортом и избегая обезвоживания.

Напомним, Виктория Бекхэм показала, как они с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом занимаются вместе спортом в домашних условиях.