Вікторія Бекхем зробила лазерне шліфування обличчя за 2,5 тисяч доларів

Вікторії Бекхем сказали, що вона "більше не старітиме" за допомогою лазерної обробки шкіри.

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48-річна британська дизайнерка і співачка Вікторія Бекхем повідомила у своєму Instagram-акаунті, що нещодавно їй зробили лазерне шліфування обличчя у пластичного хірурга в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Лазерне шліфування — це передова процедура омолодження шкіри, спрямована на видалення тонких ліній, зморшок, підтяжку шкіри та вирівнювання кольору шкіри.

Вікторія розповіла про своє нехірургічне лікування у відео з лікарем, де він запевнив її, що вона "буквально не старітиме".

Говорячи про процедуру Вікторії, він сказав: "Я маю на увазі, що ми не тільки дивимося на те, щоб повернути час назад, ми зупиняємо його зараз. Тож ти буквально більше не старітимеш".

За оцінками Американського товариства пластичних хірургів на 2020 рік, середня вартість лазерного шліфування шкіри становить близько 2509 доларів за абляційну та 1445 доларів за неабляційну.

Доктор Гавамі сказав, що він зробив зірці Spice Girl комбінацію напівабляційного лікування, при якому поверхня шкіри злегка травмується для її регенерації, та світлотерапії для усунення червоних плям та пігментів.

Вікторія поділилася, що вона була настільки вражена своєю першою лазерною процедурою, що сподівається пройти ще одну поряд із радіочастотною терапією.

"Як виглядала моя шкіра після останньої процедури, вона ніколи не виглядала так добре. Ось чому я сказала, що хочу зробити більше", — сказала вона.

Перш ніж розповісти про лікування, Вікторія також поділилася тим, як вона доглядає свою шкіру, правильно харчуючись, регулярно займаючись спортом і уникаючи зневоднення.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала, як вони із чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом займаються разом спортом у домашніх умовах.