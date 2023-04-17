Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

17 апреля 2023 года: преподобного Иосифа — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя стирать, убирать и заниматься ремонтом.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Иосифа. Когда начались гонения за христианами, Иосиф начал ходить по городам и поддерживать верующих, борясь с ересью. За это его отправили на остров Крит, где его воспевал святитель Николай. Затем он вернулся в Константинополь и основал там монастырь. Бог наделил Иосифа даром чудотворения.

Что сегодня нельзя делать:

  • стирать, убирать и заниматься ремонтом;
  • обижаться;
  • сплетничать;
  • злословить;
  • заниматься рукоделием;
  • работать в саду.

Народные приметы и поверья:

  • мороз — ждите богатый урожай пшеницы;
  • если поднялся ветер — лето будет холодным;;
  • медленные и темные облака к проливным дождям;
  • на ольхе много сережек висит — ждите богат урожай овса.

День ангела празднуют:

Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Феодор, Фома, Яков.

Родились в этот день:

1974 год — Виктория Бекхэм, английская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, дизайнер.

1985 год — Руни Мара, американская актриса кино, телевидения и озвучивания.

Также в этот день:

  • 1492 год — Христофор Колумб подписывает контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию;
  • 1847 год — арестован Тарас Шевченко как член Кирилло-Мефодиевского братства;
  • 1888 нрд — двенадцать английских клубов основывают Футбольную лигу, древнейший чемпионат в мировом футболе;
  • 1964 год — компания "Ford Motor Company" начинает выпускать автомобиль "Форд Мустанг";
  • 1964 год — американка Джерри Мок становится первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара;
  • 1968 год — впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных";
  • 1970 год — в Киеве открывают дворец "Украина".