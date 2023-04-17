17 апреля 2023 года: преподобного Иосифа — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя стирать, убирать и заниматься ремонтом.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Иосифа. Когда начались гонения за христианами, Иосиф начал ходить по городам и поддерживать верующих, борясь с ересью. За это его отправили на остров Крит, где его воспевал святитель Николай. Затем он вернулся в Константинополь и основал там монастырь. Бог наделил Иосифа даром чудотворения.
Что сегодня нельзя делать:
- стирать, убирать и заниматься ремонтом;
- обижаться;
- сплетничать;
- злословить;
- заниматься рукоделием;
- работать в саду.
Народные приметы и поверья:
- мороз — ждите богатый урожай пшеницы;
- если поднялся ветер — лето будет холодным;;
- медленные и темные облака к проливным дождям;
- на ольхе много сережек висит — ждите богат урожай овса.
День ангела празднуют:
Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Феодор, Фома, Яков.
Родились в этот день:
1974 год — Виктория Бекхэм, английская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, дизайнер.
1985 год — Руни Мара, американская актриса кино, телевидения и озвучивания.
Также в этот день:
- 1492 год — Христофор Колумб подписывает контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию;
- 1847 год — арестован Тарас Шевченко как член Кирилло-Мефодиевского братства;
- 1888 нрд — двенадцать английских клубов основывают Футбольную лигу, древнейший чемпионат в мировом футболе;
- 1964 год — компания "Ford Motor Company" начинает выпускать автомобиль "Форд Мустанг";
- 1964 год — американка Джерри Мок становится первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара;
- 1968 год — впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных";
- 1970 год — в Киеве открывают дворец "Украина".