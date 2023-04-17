17 апреля 2023 года: преподобного Иосифа — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя стирать, убирать и заниматься ремонтом.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Иосифа. Когда начались гонения за христианами, Иосиф начал ходить по городам и поддерживать верующих, борясь с ересью. За это его отправили на остров Крит, где его воспевал святитель Николай. Затем он вернулся в Константинополь и основал там монастырь. Бог наделил Иосифа даром чудотворения.

Что сегодня нельзя делать:

стирать, убирать и заниматься ремонтом;

обижаться;

сплетничать;

злословить;

заниматься рукоделием;

работать в саду.

Народные приметы и поверья:

мороз — ждите богатый урожай пшеницы;

если поднялся ветер — лето будет холодным;;

медленные и темные облака к проливным дождям;

на ольхе много сережек висит — ждите богат урожай овса.

День ангела празднуют:

Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Феодор, Фома, Яков.

Родились в этот день:

1974 год — Виктория Бекхэм, английская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, дизайнер.

1985 год — Руни Мара, американская актриса кино, телевидения и озвучивания.

Также в этот день: