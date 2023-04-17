17 квітня 2023 року: преподобного Йосипа — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна прати, прибирати та займатися ремонтом.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Йосипа. Коли почалися гоніння за християнами, Йосип почав ходити містами та підтримувати вірян, борючись із єрессю. За це його відправили на острів Крит. Потім він повернувся до Константинополя і заснував там монастир. Бог наділив Йосипа даром чудотворення.

Що сьогодні не можна робити:

прати, прибирати та займатися ремонтом;

ображатися;

пліткувати;

злословити;

займатися рукоділлям;

працювати в саду.

Народні прикмети та повір'я:

мороз – чекайте на багатий урожай пшениці;

якщо піднявся вітер — літо буде холодним;

повільні та темні хмари до злив;

на вільсі багато сережок висить — чекайте на багатий врожай вівса.

День ангела святкують:

Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Феодор, Хома, Яків.

Народилися цього дня:

1974 — Вікторія Бекхем, англійська співачка, автор пісень, танцівниця, модель, актриса, дизайнер.

1985 — Руні Мара, американська актриса кіно, телебачення і озвучування.

Також у цей день: