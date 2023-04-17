Ким Кардашьян показала фигуру без фотошопа и сообщила, что готова к новым свиданиям

Ким Кардашьян продемонстрировала свою потрясающую фигуру, сделав селфи в своей ванной.

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42-летняя звезда реалити-шоу продемонстрировала свою идеальную фигуру, опубликовав фото без фотошопа в бикини телесного цвета от ее бренда Skims. Об этом пишет Daily Mail.

Ким подписала фото: "Я просто примеряю купальник от Skims и молюсь, чтобы в Лос-Анджелесе не шел дождь вечно".

Ким Кардашьян показала фигуру без фотошопа Фото: Instagram @kimkardashian

Ранее самая известная из клана Дженнер-Кардашьян сообщила, что добавила в свою линейку Skims купальники, цена на которые стартует с 36 долларов.

Недавно она сообщила, что снова готова к новым свиданиям, спустя восемь месяцев после расставания с Питом Дэвидсоном и развода с мужем Канье Уэстом.

45-летний Канье Уэст в январе этого года сообщил, что женился на 28-летней Бьянке Цензори. Впрочем, таблоиды отмечают, что церемония не имела юридической силы.

"Ким открыта для новых свиданий, она прекрасно себя чувствует и уверена в себе", — сообщил инсайдер.

До Канье Уэста Ким Кардашьян была замужем за Деймоном Томасом с 2000 по 2004 год, а затем за Крисом Хамфрисом в течение 72 дней в 2011 году, но недавно она сообщила, что хоть ей и нравится свадебная суета, она пока не готова выйти замуж в четвертый раз.

"Я такой романтик. У меня в голове есть эта фантазия, будто четвертый раз — это прелесть и это сработает. Мой последний брак – был первым настоящим. Но теперь я чувствую, что не буду торопиться. Я бы хотела выйти замуж, но я так рада, что не спешу", — говорила Ким.

Напомним, Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом, который является отцом ее четверых детей в феврале 2021 года, после почти семи лет брака.

Потребовалось больше года, чтобы уладить все разногласия. Хотя пара договорилась об алиментах, совместной опеке и "равном доступе" к своим детям, Ким призналась, что совместное воспитание детей вместе с Канье было "чертовски тяжелым".

После развода у нее был девятимесячный роман с шоуменом Питом Дэвидсоном. Однако Канье Уэст не давал покоя своей бывшей жене и ее новому бойфренду. Так что после расставания Питу понадобилась психологическая помощь. А Ким поддерживала его даже после того, как они разошлись.