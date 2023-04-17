Кім Кардаш'ян показала фігуру без фотошопу і повідомила, що готова до нових побачень

Кім Кардашьян продемонструвала приголомшливу фігуру, зробивши селфі у своїй ванній.

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42-річна зірка реаліті-шоу продемонструвала свою ідеальну фігуру, опублікувавши фото без фотошопу у бікіні тілесного кольору від її бренду Skims. Про це пише Daily Mail.

Кім підписала фото: "Я просто приміряю купальник від Skims та молюся, щоб у Лос-Анджелесі не йшов вічно дощ".

Кім Кардаш'ян показала фігуру без фотошопу Фото: Instagram @kimkardashian

Раніше найвідоміша з клану Дженнер-Кардаш'ян повідомила, що додала до своєї лінійки Skims купальники, ціна на які стартує з 36 доларів.

Нещодавно вона повідомила, що знову готова до нових побачень, через вісім місяців після розлучення з Пітом Девідсоном і розлучення з чоловіком Каньє Вестом.

45-річний Каньє Вест у січні цього року повідомив, що одружився з 28-річною Б'янкою Цензорі. Втім, таблоїди зазначають, що церемонія не мала юридичної сили.

"Ким відкрита для нових побачень, вона чудово почувається і впевнена в собі", — повідомив інсайдер.

До Каньє Веста Кім Кардаш'ян була одружена з Деймоном Томасом з 2000 по 2004 рік, а потім за Крісом Хамфрісом протягом 72 днів у 2011 році, але нещодавно вона повідомила, що хоч їй і подобається весільна метушня, вона поки не готова вийти заміж вчетверте.

"Я такий романтик. У мене в голові є ця фантазія, ніби вчетверте — це краса і це спрацює. Мій останній шлюб — був першим справжнім. Але тепер я відчуваю, що не поспішатиму. Я б хотіла вийти заміж, але я так рада, що не поспішаю", — казала Кім.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян подала на розлучення з Каньє Вестом, яке є батьком її чотирьох дітей у лютому 2021 року, після майже семи років шлюбу.

Потрібно було більше як рік, щоб залагодити всі розбіжності. Хоча пара домовилася про аліменти, спільну опіку та "рівний доступ" до своїх дітей, Кім зізналася, що спільне виховання дітей разом з Каньє було "неймовірно важким".

Після розлучення вона мала дев'ятимісячний роман із шоуменом Пітом Девідсоном. Однак Каньє Вест не давав спокою своїй колишній дружині та її новому бойфрендові. Тож після розставання Піту знадобилася психологічна допомога. А Кім підтримувала його навіть по тому, як вони розійшлися.