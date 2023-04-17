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Стиль жизни

Ярче всех. Самые эффектные пасхальные наряды принцессы Дианы (фото)

принцесса Диана, королевское турне, модный образ
Фото: Getty | Принцесса Диана общается со своими поклонниками в Перте, Австралия

На пасхальную службу принцесса Уэльская старалась выбирать жизнеутверждающие наряды и выделяться среди толпы.

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Пасхальная служба для британцев – еще один повод посмотреть на членов королевской семьи, которые приходят в церковь в лучших нарядах. Особенно активно обсуждают выходы принцессы Уэльской Кэтрин, которая каждый раз удивляет безупречным образом. Однако отметим, что ее покойная свекровь, принцесса Диана, на пасхальных службах тоже выделялась. И если Кейт выбирает как правило однотонные ансамбли, то мать ее мужа отдавала предпочтение смешению цветов, клетке, цветочным принтам и ярким оттенкам, оставаясь звездой в окружении своих чопорных родственников.

В 1983 году Диана, принцесса Уэльская, одетая в сине-розовый цветочный стеганый жакет от Miss Antoinette, бирюзовое шелковое платье, разработанным Яном ван Вельденом, и подходящей шляпке с ленточным серпантином, встретила Пасху в англиканской церкви Святого Матфея в Олбери, Австралия.

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Принцесса Диана в Олбери, 1983 год
Фото: Getty

В 1986 году принцесса пришла на службу в сливовом комплекте от Caroline Charles, состоявшем из жакета, длинной юбки и шляпки в тон. К ансамблю она подобрала черные сапоги.

принцесса диана, пасха, модный образ Fullscreen
Принцесса Уэльская на пасхальной службе в Виндзоре, 1986 год
Фото: Getty

Год спустя принцесса Уэльская была сфотографирована идущей по пути на пасхальную службу королевской семьи со своим сыном, принцем Уильямом. На ней было светло-голубое пальто с белыми элементами от Catherine Walker, широкополая шляпа с белой лентой, светлые колготки и белые туфли. Интересно, что ее племянник Питер Филлипс был в похожем ансамбле и больше напоминал девочку, чем мальчика.

принцесса Диана, пасха, модный образ Fullscreen
Жена принца Чарльза с сыном Уильямом и племянником мужа Питером Филлипсом
Фото: Getty

В 1989 году принцесса Уэльская надела красно-черное пальто, которое она подчеркнула черной шляпой и черными туфлями. Принц Уильям был в костюме и при галстуке, а Гарри – в пальто такого же цвета, как у матери.

принцесса Диана, принц Гарри Fullscreen
Диана вместе с принцем Гарри идут на службу в 1989 году
Фото: Getty

Два года спустя принцесса Диана и Сара Фергюсон были одеты в одинаковые розовые пасхальные наряды. Клетчатое розово-белое платье принцессы Дианы сочеталось с ее красивой шляпкой.

принцесса Диана, Сара Фергюсон, пасха Fullscreen
Принцесса Диана и Сара Фергюссон
Фото: Getty

В 1992 году принцесса Диана выбрала для пасхальной службы желтую плиссированую юбку, удлиненный желтый жакет, черные туфли и сине-желтую шляпу.

принцесса Диана, Пасха, модный образ Fullscreen
Принцесса Диана в сине-желтом ансамбле
Фото: Getty

Среди других заметных нарядов Дианы– розовое платье в горошек и шляпка в тон с вуалью, голубой костюм-двойка, состоявший из укороченного жакета и юбки, а также костюм цвета слоновой кости с оригинальным подолом, который она дополнила черными туфлями и все той же черной широкополой шляпой.

принцесса Диана, Пасха, платье Fullscreen
Черная шляпа была частым аксессуаром покойной принцессы на Пасху
Фото: Getty

Ранее Фокус писал о самых эффектных пасхальных нарядах Кейт Миддлтон.