Яскравіша за всіх. Найефектніші великодні вбрання принцеси Діани (фото)

На великодню службу принцеса Уельська намагалася вибирати життєстверджуючі вбрання та виділятися серед натовпу.

Related video

Великодня служба для британців – ще один привід подивитися на членів королівської родини, які приходять до церкви у найкращому вбранні. Особливо активно обговорюють виходи принцеси Уельської Кетрін, яка щоразу дивує бездоганним стилем. Проте зазначимо, що її покійна свекруха, принцеса Діана, на великодніх службах також вирізнялася. І якщо Кейт вибирає як правило однотонні ансамблі, то матір її чоловіка віддавала перевагу міксу кольорів, клітинці, квітковим принтам та яскравим відтінкам, залишаючись зіркою в оточенні своїх консервативних родичів.

У 1983 році Діана, принцеса Уельська, одягнена в синьо-рожевий стьобаний жакет від Miss Antoinette, бірюзове шовкове плаття, розробленим Яном ван Вельденом, і відповідного капелюшку з стрічковим серпантином, зустріла Великдень в англіканській церкві Святого Матвія.

Принцеса Діана в Олбері, 1983 рік Фото: Getty

У 1986 році принцеса прийшла на службу в сливовому комплекті від Caroline Charles, що складався з жакету, довгої спідниці та капелюшка в тон. До ансамблю вона підібрала чорні чоботи.

Принцеса Уельська на великодній службі у Віндзорі, 1986 рік Фото: Getty

Рік по тому принцеса Уельська була сфотографована серед членів королівської сім'ї, коли йшла на великодню службу, зі своїм сином, принцом Вільямом. На ній було світло-блакитне пальто з білими елементами від Catherine Walker, крислатий капелюх з білою стрічкою, світлі колготки та білі туфлі. Цікаво, що її племінник Пітер Філліпс був у схожому ансамблі і більше нагадував дівчинку, ніж хлопчика.

Дружина принца Чарльза із сином Вільямом та племінником чоловіка Пітером Філіпсом Фото: Getty

У 1989 році принцеса Уельська надягла червоно-чорне пальто, яке вона підкреслила чорним капелюхом і чорними туфлями. Принц Вільям був у костюмі й краватці, а Гаррі – у пальті такого ж кольору, як у матері.

Діана разом із принцом Гаррі йдуть на службу у 1989 році Фото: Getty

Два роки по тому принцеса Діана і Сара Фергюсон були одягнені в однакові рожеві великодні вбрання. Клітчаста рожево-біла сукня принцеси Діани поєднувалася з її гарним капелюшком.

Принцеса Діана та Сара Фергюссон Фото: Getty

У 1992 році принцеса Діана обрала для великодньої служби жовту плісовану спідницю, подовжений жовтий жакет, чорні туфлі та синьо-жовтий капелюх.

Принцеса Діана в синьо-жовтому ансамблі Фото: Getty

Серед інших помітних ансамблів Діани — рожева сукня в горошок і капелюшок в тон з вуаллю, блакитний костюм-двійка, що складався з укороченого жакета і спідниці, а також костюм кольору слонової кістки з оригінальним подолом, який вона доповнила чорними туфлями і все тим же чорним крислатим капелюхом.

Чорний капелюх був частим аксесуаром покійної принцеси на Великдень Фото: Getty

Раніше Фокус писав про найефектніші великодні наряди Кейт Міддлтон.