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Стиль жизни

18 апреля 2023 года: Феодула-чтеца — что сегодня нельзя делать?

Мученик Феодул
Мученик Феодул

Сегодня нельзя заниматься ремонтом или стройкой и злословить.

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Что случилось в этот день?

Мученики Феодул и Агапод были чтецами в Фессалониках в ІІІ веке. Агапод был старцем, а Феодул – его юным учеником. Когда-то Феодул увидел во сне, что кто-то в светлой одежде положил ему в руки что-то, когда он проснулся то обнаружил в руках перстень с изображением Христа. Сила этого перстня помогала ему исцелять людей. Когда начались гонения на христиан, Агапода и Феодула бросили в море. Их тела выбросило на берег, они были в светлой одежде, а на руках не было веревок.

Что сегодня нельзя делать:

  • употреблять алкогольные напитки;
  • заниматься ремонтом или стройкой;
  • покупать одежду;
  • мыть окна;
  • злословить.

Народные приметы и поверья:

  • осы начали строить гнезда – ждите дождливое лето;
  • птицы вьют гнезда с солнечной стороны – летом будет прохладно;
  • днем жарко, а ночью холодно – будет ясная погода;
  • из березы течет много сока – к дождливому лету.

День ангела празднуют:

Марк, Платон, Самсон, Семен, Феодора.

Родились в этот день:

1897 год – украинский актер, режиссер Марьян Крушельницкий;

1979 год — Кортни Кардашьян, американская фотомодель, актриса, бизнесвумен.

Также в этот день:

  • 1187 год – первое упоминание Украины (в Киевской летописи);
  • 1846 год – американец Роял Эрл Гаус получает патент на телеграфный аппарат;
  • 1909 год – Ватикан канонизовывает Жанну д'Арк;
  • 1942 год – американская авиация совершает первую бомбардировку Японии;
  • 1995 год – Киевский горсовет возвращает герб Киева с изображением Архангела Михаила.