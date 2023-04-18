18 апреля 2023 года: Феодула-чтеца — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя заниматься ремонтом или стройкой и злословить.

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Что случилось в этот день?

Мученики Феодул и Агапод были чтецами в Фессалониках в ІІІ веке. Агапод был старцем, а Феодул – его юным учеником. Когда-то Феодул увидел во сне, что кто-то в светлой одежде положил ему в руки что-то, когда он проснулся то обнаружил в руках перстень с изображением Христа. Сила этого перстня помогала ему исцелять людей. Когда начались гонения на христиан, Агапода и Феодула бросили в море. Их тела выбросило на берег, они были в светлой одежде, а на руках не было веревок.

Что сегодня нельзя делать:

употреблять алкогольные напитки;

заниматься ремонтом или стройкой;

покупать одежду;

мыть окна;

злословить.

Народные приметы и поверья:

осы начали строить гнезда – ждите дождливое лето;

птицы вьют гнезда с солнечной стороны – летом будет прохладно;

днем жарко, а ночью холодно – будет ясная погода;

из березы течет много сока – к дождливому лету.

День ангела празднуют:

Марк, Платон, Самсон, Семен, Феодора.

Родились в этот день:

1897 год – украинский актер, режиссер Марьян Крушельницкий;

1979 год — Кортни Кардашьян, американская фотомодель, актриса, бизнесвумен.

Также в этот день: