18 апреля 2023 года: Феодула-чтеца — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя заниматься ремонтом или стройкой и злословить.
Что случилось в этот день?
Мученики Феодул и Агапод были чтецами в Фессалониках в ІІІ веке. Агапод был старцем, а Феодул – его юным учеником. Когда-то Феодул увидел во сне, что кто-то в светлой одежде положил ему в руки что-то, когда он проснулся то обнаружил в руках перстень с изображением Христа. Сила этого перстня помогала ему исцелять людей. Когда начались гонения на христиан, Агапода и Феодула бросили в море. Их тела выбросило на берег, они были в светлой одежде, а на руках не было веревок.
Что сегодня нельзя делать:
- употреблять алкогольные напитки;
- заниматься ремонтом или стройкой;
- покупать одежду;
- мыть окна;
- злословить.
Народные приметы и поверья:
- осы начали строить гнезда – ждите дождливое лето;
- птицы вьют гнезда с солнечной стороны – летом будет прохладно;
- днем жарко, а ночью холодно – будет ясная погода;
- из березы течет много сока – к дождливому лету.
День ангела празднуют:
Марк, Платон, Самсон, Семен, Феодора.
Родились в этот день:
1897 год – украинский актер, режиссер Марьян Крушельницкий;
1979 год — Кортни Кардашьян, американская фотомодель, актриса, бизнесвумен.
Также в этот день:
- 1187 год – первое упоминание Украины (в Киевской летописи);
- 1846 год – американец Роял Эрл Гаус получает патент на телеграфный аппарат;
- 1909 год – Ватикан канонизовывает Жанну д'Арк;
- 1942 год – американская авиация совершает первую бомбардировку Японии;
- 1995 год – Киевский горсовет возвращает герб Киева с изображением Архангела Михаила.