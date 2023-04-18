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Стиль життя

18 квітня 2023: Феодула-читця — що сьогодні не можна робити?

Мученик Феодул
Мученик Феодул

Сьогодні не можна займатися ремонтом чи будівництвом та лихословити.

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Що сталося цього дня?

Мученики Феодул та Агапод були читцями у Фессалоніках у ІІІ столітті. Агапод був старцем, а Феодул – його молодим учнем. Колись Феодул побачив уві сні, що хтось у світлому одязі поклав йому в руки щось, а коли він прокинувся, то виявив у руках перстень із зображенням Христа. Сила цього персня допомагала йому зцілювати людей. Коли почалися гоніння на християн, Агапода та Феодула кинули у море. Їхні тіла викинуло на берег, вони були у світлому одязі, а на руках не було мотузок.

Що сьогодні не можна робити:

  • вживати алкогольні напої;
  • займатися ремонтом чи будівництвом;
  • купляти одяг;
  • мити вікна;
  • злословити.

Народні прикмети та повір'я:

  • оси почали будувати гнізда – чекайте на дощове літо;
  • птахи в'ють гнізда із сонячного боку – влітку буде прохолодно;
  • вдень спекотно, а вночі холодно – буде ясна погода;
  • з берези тече багато соку – до дощового літа.

День ангела святкують:

Марк, Платон, Самсон, Семен, Феодора.

Народилися цього дня:

1897 рік – Мар'ян Крушельницький, український актор, режисер;

1979 рік — Кортні Кардашьян, американська фотомодель, актриса, бізнес-вумен.

Також у цей день:

  • 1187 рік – перша згадка України (у Київському літописі);
  • 1846 рік — американець Роял Ерл Гаус отримує патент на телеграфний апарат;
  • 1909 рік — Ватикан канонізує Жанну д'Арк;
  • 1942 рік — американська авіація здійснює перше бомбардування Японії;
  • 1995 рік – Київська міськрада повертає герб Києва із зображенням Архангела Михайла.