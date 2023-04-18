18 квітня 2023: Феодула-читця — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна займатися ремонтом чи будівництвом та лихословити.
Що сталося цього дня?
Мученики Феодул та Агапод були читцями у Фессалоніках у ІІІ столітті. Агапод був старцем, а Феодул – його молодим учнем. Колись Феодул побачив уві сні, що хтось у світлому одязі поклав йому в руки щось, а коли він прокинувся, то виявив у руках перстень із зображенням Христа. Сила цього персня допомагала йому зцілювати людей. Коли почалися гоніння на християн, Агапода та Феодула кинули у море. Їхні тіла викинуло на берег, вони були у світлому одязі, а на руках не було мотузок.
Що сьогодні не можна робити:
- вживати алкогольні напої;
- займатися ремонтом чи будівництвом;
- купляти одяг;
- мити вікна;
- злословити.
Народні прикмети та повір'я:
- оси почали будувати гнізда – чекайте на дощове літо;
- птахи в'ють гнізда із сонячного боку – влітку буде прохолодно;
- вдень спекотно, а вночі холодно – буде ясна погода;
- з берези тече багато соку – до дощового літа.
День ангела святкують:
Марк, Платон, Самсон, Семен, Феодора.
Народилися цього дня:
1897 рік – Мар'ян Крушельницький, український актор, режисер;
1979 рік — Кортні Кардашьян, американська фотомодель, актриса, бізнес-вумен.
Також у цей день:
- 1187 рік – перша згадка України (у Київському літописі);
- 1846 рік — американець Роял Ерл Гаус отримує патент на телеграфний апарат;
- 1909 рік — Ватикан канонізує Жанну д'Арк;
- 1942 рік — американська авіація здійснює перше бомбардування Японії;
- 1995 рік – Київська міськрада повертає герб Києва із зображенням Архангела Михайла.