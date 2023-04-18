Врач подал в суд на Netflix за использование его фото в фильме об убийце

Кроме Тейлора Хэзлвуда, с Netflix решил судиться и главный герой документального фильма "Автостопщик с топором" Калеб Макгилвари.

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27-летний пульмонолог из Кентукки Тейлор Хэзлвуд подает в суд на стриминговый сервис Netflix за то, что создатели криминального документального фильма "Автостопщик с топором" использовали его фотографию. Мужчина утверждает, что не имеет никакого отношения к преступлениям, а его репутация серьезно пострадала, пишет Washington Post и ряд других западных СМИ. Доктор требует моральной компенсации в миллион долларов.

Новое шоу рассказывает историю Калеба "Кай" Макгилвари, который за год прошел путь от вирусной сенсации до осужденного убийцы. По словам Хэзлвуда, в ленте показано его изображение. Оно появляется в тот момент, когда рассказчик спрашивает, является ли Калеб "хладнокровным" убийцей. Согласно иску, поданному в суд округа Даллас, в нем говорится, что Netflix незаконно присвоил его образ в акте "чистого безрассудства".

"Хазлвуд, конечно, в ярости из-за того, что Netflix связал его с такой непристойной и позорной историей и личностью", — говорится в иске, полученном журналистами.

Макгилвари прославился после того, как дал вирусное интервью, где рассказал, как спас женщину от смертельного нападения в феврале 2013 года. Он путешествовал автостопом по Фресно, штат Калифорния, когда человек, подвозивший его, Джетт Макбрайд, врезался своей машиной в работника коммунальных служб, после чего напал на пострадавшего и женщину, которая пыталась вмешаться.

Макгиллвари утверждал, что вынул из сумки топорик и несколько раз ударил Макбрайда по голове, чтобы остановить его. Позже водитель был признан виновным по двум пунктам обвинения в нападении с применением смертоносного оружия.

Объясняя свою роль в инциденте, автостопщик начал свое интервью с KMPH со слов: "Что бы ты ни сделал, ты заслуживаешь уважения. Даже если ты делаешь ошибки, ты милый".

Он в красках показал интервьюеру, как бил Макбрайда по голове, описав удары словами: "Разбить, разбить, разбить".

Видео стало вирусным за одну ночь и было просмотрено более 8 миллионов раз.

Калеб Макгилвари рассказывает о приключении на автотрассе

Родившийся в Канаде Макгиллвари вскоре появился на Jimmy Kimmel Live! Он снова рассказал о том инциденте на дороге. Однако уже через три месяца его арестовали и обвинили в убийстве адвоката из Нью-Джерси Джозефа Галфи. Калеб утверждал, что действовал в целях самообороны, говоря, что Джозеф накачал его наркотиками и изнасиловал после того, как предложил ему место для проживания. Но в ходе судебного разбирательства прокуроры утверждали, что его версия событий неоднократно менялась, и что травмы, которые получил Джозеф, слишком серьезны для самообороны.

Макгиллвари был признан виновным в убийстве первой степени в 2019 году и приговорен к 57 годам заключения.

Ближе к концу документального фильма Netflix появляется фотография Хэзлвуда с топором, а рассказчик спрашивает: "Это ангел-хранитель или хладнокровный убийца?"

В иске, поданном Хэзлвудом, утверждается, что фотография была сделана в июне 2019 года после того, как он заметил топор друга, который напомнил ему его любимую книгу детства "Топор" Гэри Полсена. Тейлор держал его и позировал для фотографии, которую потом опубликовал в Instagram.

Стриминговый сервис без разрешения использовал фото Тейлора Фото: Taylor Hazlewood/Instagram

После выхода фильма врачу начали звонить все, кому не лень и говорить, что его имя теперь связано с жестоким убийцей.

По сообщению Fresno Bee, Макгиллвари также подает в суд на Netflix на 3 миллиона долларов по отдельному делу, где документальный фильм обвиняется в "безжалостном использовании истории жизни героя для получения денег".

Стриминговый сервис пока что никак не прокомментировал инцидент.

Ранее Фокус писал, что Netflix приготовил для своих пользователей этой весной.