Лікар подав до суду на Netflix за використання його фото у фільмі про вбивцю

Крім Тейлора Хезлвуда, до Netflix вирішив позиватися і головний герой документального фільму "Автостопник із сокирою" Калеб Макгілварі.

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27-річний пульмонолог із Кентуккі Тейлор Хезлвуд подає до суду на стрімінговий сервіс Netflix за те, що творці кримінального документального фільму "Автостопник із сокирою" використали його фотографію. Чоловік стверджує, що не має жодного відношення до злочинів, а його репутація серйозно постраждала, пише Washington Post та низка інших західних ЗМІ. Лікар вимагає моральної компенсації у мільйон доларів.

Нове шоу розповідає історію Калеба "Кая" Макгілварі, який за рік пройшов шлях від вірусної сенсації до засудженого вбивці. За словами Хезлвуда, у стрічці показано його зображення. Воно з'являється в той момент, коли оповідач запитує, чи є Калеб "холоднокровним" вбивцею. Згідно з позовом, поданим до суду округу Даллас, у ньому йдеться, що Netflix незаконно привласнив його образ в акті "чистої нерозсудливості".

"Хазлвуд, звичайно, лютує через те, що Netflix пов'язав його з такою непристойною і ганебною історією й особистістю", – йдеться в позові, отриманому журналістами.

Макгілварі прославився після того, як дав вірусне інтерв'ю, де розповів, як врятував жінку від смертельного нападу у лютому 2013 року. Він подорожував автостопом по Фресно, штат Каліфорнія, коли людина, яка підвозила його, Джетт Макбрайд, врізався своєю машиною в працівника комунальних служб, після чого напав на постраждалого і жінку, яка намагалася втрутитися.

Макгілварі стверджував, що вийняв з сумки сокирку і кілька разів ударив Макбрайда по голові, щоб зупинити його. Пізніше водія було визнано винним за двома пунктами звинувачення у нападі із застосуванням смертоносної зброї.

Пояснюючи свою роль в інциденті, автостопник почав своє інтерв'ю з KMPH зі слів: "Що б ти не зробив, ти заслуговуєш на повагу. Навіть якщо ти робиш помилки, ти милий".

Він яскраво показав інтерв'юеру, як бив Макбрайда по голові, описавши удари словами: "Розбити, розбити, розбити".

Відео стало вірусним за одну ніч і було переглянуто понад 8 мільйонів разів.

Калеб Макгілварі розповідає про пригоду на автотрасі

Макгіллварі, котрий народився в Канаді, незабаром з'явився на Jimmy Kimmel Live! Він знову розповів про той інцидент на дорозі. Проте вже через три місяці його заарештували та звинуватили у вбивстві адвоката з Нью-Джерсі Джозефа Галфі. Калеб стверджував, що діяв з метою самооборони, говорячи, що Джозеф накачав його наркотиками і зґвалтував після того, як запропонував йому місце проживання. Але в ході судового розгляду прокурори стверджували, що його версія подій неодноразово змінювалася, і травми, які отримав Джозеф, надто серйозні для самооборони.

Макгілварі був визнаний винним у вбивстві першого ступеня в 2019 році і засуджений до 57 років ув'язнення.

Ближче до кінця документального фільму Netflix з'являється фотографія Хезлвуда з сокирою, а оповідач запитує: "Це ангел-охоронець чи холоднокровний вбивця?"

У позові, поданому Хезлвудом, стверджується, що фотографію було зроблено в червні 2019 року після того, як він помітив сокиру друга, що нагадала йому його улюблену книгу дитинства "Сокира" Гері Полсена. Тейлор тримав його та позував для фотографії, яку потім опублікував у Instagram.

Стрімінговий сервіс без дозволу використав фото Тейлора Фото: Taylor Hazlewood/Instagram

Після виходу фільму лікарю почали дзвонити всі, кому не ліньки, і говорити, що його ім'я тепер пов'язане з жорстоким убивцею.

За повідомленням Fresno Bee, Макгілварі також подає до суду на Netflix на 3 мільйони доларів у окремій справі, де документальний фільм звинувачується в "безжальному використанні історії життя героя для отримання грошей".

Стрімінговий сервіс поки що не прокоментував інцидент.

Раніше Фокус писав, що Netflix приготував для своїх користувачів цієї весни.