Ким Кардашьян отдала дань уважения героине Умы Турман в фильме "Убить Билла".

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42-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян повторила образ Умы Турман из фильма "Убить Билла". В своем Instagram-аккаунте знаменитость поделилась серией фотографий, на которых она ест суши в желтой мотоциклетной куртке.

"Безумные 88", — подписала Ким снимки, ссылаясь на банду в фильме.

Позже звезда отредактировала подпись, включив в нее известную цитату Турман.

"У нас с тобой есть незаконченные дела 🍣", — написала Ким.

Кардашьян сочетала свою яркую верхнюю одежду с черными леггинсами, ботинками и соответствующими солнцезащитными очками. Кроме того, в серию снимков она включила фотографии Умы Турман в образе из фильма.

Подписчики самой известной из клана Дженнер-Кардашьян обратили внимание на ее образ.

"Нам не нужен был контекст, Ким. Если вы поняли, то вы поняли", — написал один фанат.

Другой добавил, что у Кардашьян "внешняя форма говорит "Убить Билла", но [ее] образ жизни говорит о Марии-Антуанетте". Многие поклонники восхищались тем, как "круто" и "эпично" она выглядела.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян показала фигуру без фотошопа и сообщила, что готова к новым свиданиям.