Кім Кардаш'ян віддала шану героїні Уми Турман у фільмі "Убити Білла".

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42-річна зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян повторила образ Уми Турман із фільму "Убити Білла". У своєму Instagram-акаунті знаменитість поділилася серією фотографій, на яких вона їсть суші у жовтій мотоциклетній куртці.

"Божевільні 88", — підписала Кім знімки, посилаючись на банду у фільмі.

Пізніше зірка відредагувала підпис, включивши до неї відому цитату Турман.

"У нас з тобою є незакінчені справи", — написала Кім.

Кардаш'ян поєднувала свій яскравий верхній одяг із чорними легінсами, черевиками та відповідними сонцезахисними окулярами. Крім того, до серії знімків вона включила фотографії Уми Турман в образі фільму.

Підписники найвідомішої з клану Дженнер-Кардаш'ян звернули увагу на її образ.

"Нам не потрібний був контекст, Кім. Якщо ви зрозуміли, то ви зрозуміли", — написав один фанат.

Інший додав, що у Кардаш'ян "зовнішня форма говорить "Убити Білла", але [її] спосіб життя говорить про Марію-Антуанетту". Багато шанувальників захоплювалися тим, як "круто" та "епічно" вона виглядала.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян показала фігуру без фотошопу та повідомила, що готова до нових побачень.