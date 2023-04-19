19 апреля 2023 года: святого Евтихия — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя пилить деревья и охотиться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память святого Евтихия.
Когда-то во время Вселенского собора митрополит Амасийский был сильно болен, поэтому вместо себя послал молодого монаха по имени Евтихий. Когда его там увидел патриарх Мина, то предсказал юноше свое место в будущем. После смерти Мины Евтихию приснился апостол Петр, который приказал ему стать епископом. В 552 году Евтихий стал Константинопольским патриархом. Прославился своим даром исцеления людей.
Что нельзя делать 19 апреля:
- пилить деревья, особенно — яблони;
- охотиться;
- устраивать громкие празднования;
- красить волосы и ногти.
Народные приметы и поверья:
- утренний туман к сухой погоде;
- ветреный день — не будет урожая;
- звездная ночь — ждите урожайный год.
День ангела празднуют:
Григорий, Мефодий, Павел.
Родились в этот день:
1978 год — Джеймс Франко, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат премии "Золотой глобус".
Также в этот день:
- 1917 год — Всеукраинский национальный конгресс признал Центральную Раду высшим органом власти в Украине;
- 1967 год — члены группы "Битлз" подписали контракт, которым они обязывались не покидать группу в течение десяти лет;
- 1999 год — в Берлине открыли Рейхстаг как новое место заседаний парламента Германии;
- 2005 год — Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским.