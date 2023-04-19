19 апреля 2023 года: святого Евтихия — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя пилить деревья и охотиться.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святого Евтихия.

Когда-то во время Вселенского собора митрополит Амасийский был сильно болен, поэтому вместо себя послал молодого монаха по имени Евтихий. Когда его там увидел патриарх Мина, то предсказал юноше свое место в будущем. После смерти Мины Евтихию приснился апостол Петр, который приказал ему стать епископом. В 552 году Евтихий стал Константинопольским патриархом. Прославился своим даром исцеления людей.

Что нельзя делать 19 апреля:

пилить деревья, особенно — яблони;

охотиться;

устраивать громкие празднования;

красить волосы и ногти.

Народные приметы и поверья:

утренний туман к сухой погоде;

ветреный день — не будет урожая;

звездная ночь — ждите урожайный год.

День ангела празднуют:

Григорий, Мефодий, Павел.

Родились в этот день:

1978 год — Джеймс Франко, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат премии "Золотой глобус".

Также в этот день: