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Стиль жизни

19 апреля 2023 года: святого Евтихия — что сегодня нельзя делать?

Святой Евтихий
Святой Евтихий

Сегодня нельзя пилить деревья и охотиться.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святого Евтихия.

Когда-то во время Вселенского собора митрополит Амасийский был сильно болен, поэтому вместо себя послал молодого монаха по имени Евтихий. Когда его там увидел патриарх Мина, то предсказал юноше свое место в будущем. После смерти Мины Евтихию приснился апостол Петр, который приказал ему стать епископом. В 552 году Евтихий стал Константинопольским патриархом. Прославился своим даром исцеления людей.

Что нельзя делать 19 апреля:

  • пилить деревья, особенно — яблони;
  • охотиться;
  • устраивать громкие празднования;
  • красить волосы и ногти.

Народные приметы и поверья:

  • утренний туман к сухой погоде;
  • ветреный день — не будет урожая;
  • звездная ночь — ждите урожайный год.

День ангела празднуют:

Григорий, Мефодий, Павел.

Родились в этот день:

1978 год — Джеймс Франко, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат премии "Золотой глобус".

Также в этот день:

  • 1917 год — Всеукраинский национальный конгресс признал Центральную Раду высшим органом власти в Украине;
  • 1967 год — члены группы "Битлз" подписали контракт, которым они обязывались не покидать группу в течение десяти лет;
  • 1999 год — в Берлине открыли Рейхстаг как новое место заседаний парламента Германии;
  • 2005 год — Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским.