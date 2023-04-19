19 квітня 2023 року: святого Євтихія – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна пиляти дерева та полювати.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Євтихія.
Колись під час Вселенського собору митрополит Амасійський був дуже хворий, тому замість себе послав молодого ченця на ім'я Євтихій. Коли його там побачив патріарх Міна, то передбачив юнакові своє місце в майбутньому. Після смерті Міни Євтихію наснився апостол Петро, який наказав йому стати єпископом. 552 року Євтихій став Константинопольським патріархом. Прославився своїм даром зцілення людей.
Що не можна робити 19 квітня:
- пиляти дерева, особливо яблуні;
- полювати;
- влаштовувати гучні святкування;
- фарбувати волосся та нігті.
Народні прикмети та повір'я:
- ранковий туман до сухої погоди;
- вітряний день – не буде врожаю;
- зіркова ніч — чекайте на врожайний рік.
День ангела святкують:
Григорій, Мефодій, Павло.
Народилися цього дня:
1978 — Джеймс Франко, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат премії "Золотий глобус".
Також у цей день:
- 1917 рік — Всеукраїнський національний конгрес визнав Центральну Раду вищим органом влади в Україні;
- 1967 рік — члени групи "Бітлз" підписали контракт, яким вони зобов'язувалися не залишати групу протягом десяти років;
- 1999 рік — у Берліні відкрили Рейхстаг як нове місце засідань парламенту Німеччини;
- 2005 рік — Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.