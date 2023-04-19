Быстрая потеря веса или проблемы со здоровьем. В чем опасность кето-диеты

У кето-диеты хватает как сторонников, так и противников, и у каждой стороны свои весомые аргументы.

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Кето-диета в последние годы приобрела небывалую популярность среди тех, кто хочет быстро и надолго сбросить вес. Кето – это универсальный термин, который больше формально называют кетогенной кислотой или LCHF (Low Carb High Fat — мало углеводов, много жиров). По сути, эта система очистки с очень низким содержанием углеводов и основой на большое количество жиров, целью которой является снижение веса за счет сжигания жира.

Сокращая углеводы и наполняя жиры, диета работает, переводя тело в кетоз, состояние, в котором организм расщепляет как пищевые, так и хранящиеся в нем жиры на вещества, называемые кетонами. Поскольку эта диета ограничивает потребление углеводов, метаболизм тела в основном зависит от жира, а не от сахара для получения энергии. Типовое соотношение диеты в классическом варианте: 70-80% жира, 10-20% белая и 5-10% углеводов. По итогу худеющим общается стройная фигура, высокая продуктивность, повышенная энергетическая ценность, исцеление от рака и увеличение продолжительности жизни как минимум на 10 лет. Однако не стоит забывать и о подводных камнях этого метода. О них рассказала в Instagram эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич.

После десятков проведенных исследований кето-диета, которая очень популярна у звезд, получила не особо высокие оценки экспертов:

Потеря веса – 2,2 балла с 5;

Легкость спуска – 1,9 с 5;

Здоровье – 1,9 с 5.

Быстрая потеря веса – 3,9 с 5, что является наивысшим показателем среди диет.

"Врачи и эксперты не советуют кето-диету как вариант для продолжительного соблюдения, поскольку она может привести к ряду неприятных моментов. Среди них – высокий уровень холестерина, перепады настроения, проблемы с печенью и почками, дефицит полезных веществ, головокружения", – отметила Дорошкевич, предупредив, что стремление к стройности не стоит серьезных проблем со здоровьем.

Ресурс Health.U.S.News опубликовал подробный материал, посвященный кето-диете, где есть ответы на наиболее распространенные вопросы со стороны тех, кто присматривается к подобному методу похудения.

Как работает кето-диета?

На кето-диете человек употребляет меньше углеводов, чем раньше, потому что любые излишки углеводов превращаются в глюкозу в печени, говорит Лолита Каррико, сертифицированный диетолог из Лос-Анджелеса и основатель KetologyLife.com:

"Глюкоза является предпочтительным источником энергии для вашего тела, поэтому, когда ее недостаточно, ваше тело вместо этого начнет расщеплять накопленный жир для получения энергии. Это может привести к тому, что вы со временем похудеете, поскольку ваше тело адаптируется к использованию кетонов в качестве основного источника топлива".

В течение первой недели возможно появление симптомов отказа от углеводов, включая мышечные боли, головные боли, усталость, затуманенность ума и чувство голода. Чтобы это минимизировать, можно перекусить жирной закуской, например полоской бекона или небольшим количеством огурца с майонезом из авокадо.

Когда диета перейдет на вторую и третью недели, самочувствие начнет улучшаться. Вскоре еда с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров станет более естественной.

К четвертой неделе уже пойдет потеря веса, особенно если диета сопряжена с физической активностью.

Можно ли похудеть на кето-диете?

Исследования показывают, что кето-диета может быть эффективной для краткосрочной потери веса, но в долгосрочной перспективе она не уступает диете с низким содержанием жиров, которые позволяют потреблять больше углеводов, говорит Лана Насралла, менеджер по клиническому питанию в компании UNC Health. .

Кому не стоит пробовать кето-диету?

Беременным женщинам, детям без эпилепсии, людям с некоторыми видами рака, людям с сердечными заболеваниями и высокоэффективным спортсменам не следует пробовать эту диету.

"Метаболические потребности этих групп таковы, что они не соответствуют распределению макронутриентов кетогенной диеты, которая может быть потенциально вредной или очень опасной, особенно если соблюдать ее в течение длительного периода времени", – говорят эксперты.

Также она не подходит для тех, у кого проблемы с печенью или почками. Она может оказать существенное влияние на уровень инсулина и репродуктивных гормонов. Использование кето-диеты для людей с диабетом вызывает споры, и некоторые диетологи не рекомендуют ее. Человек с диабетом, особенно тот, кто принимает инсулин, требует тщательного наблюдения.

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