Швидка втрата ваги чи проблеми зі здоров'ям. У чому небезпека кето-дієти

У кето-дієти вистачає як прихильників, так і противників, і кожна сторона має свої вагомі аргументи.

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Кето-дієта в останні роки набула небувалої популярності серед тих, хто хоче швидко і надовго скинути вагу. Кето – це універсальний термін, який формально називають кетогенною кислотою або LCHF (Low Carb High Fat — мало вуглеводів, багато жирів). По суті, це система очищення з дуже низьким вмістом вуглеводів і основою на велику кількість жирів, метою якої є зниження ваги за рахунок спалювання жиру.

Скорочуючи вуглеводи і наповнюючи жири, дієта працює, переводячи тіло в кетоз, стан, в якому організм розщеплює як харчові, так і жири, що зберігаються в ньому, на речовини, звані кетонами. Оскільки ця дієта обмежує споживання вуглеводів, метаболізм тіла переважно залежить від жиру, а не від цукру для отримання енергії. Типове співвідношення дієти в класичному варіанті: 70-80% жиру, 10-20% біла та 5-10% вуглеводів. За підсумком тим, хто худне, спілкується струнка фігура, висока продуктивність, підвищена енергетична цінність, лікування від раку та збільшення тривалості життя як мінімум на 10 років. Однак не варто забувати і про підводні камені цього методу. Про них розповіла в Instagram експерт із швидкої та смачної їжі, посол проекту Джеймі Олівера в Україні Дарія Дорошкевич.

Після десятків проведених досліджень кето-дієта, яка дуже популярна у зірок, отримала не дуже високі оцінки експертів:

Втрата ваги – 2,2 бали з 5;

Легкість слідування – 1,9 із 5;

Здоров'я – 1,9 із 5.

Швидка втрата ваги – 3,9 із 5, що є найвищим показником серед дієт.

"Лікарі та експерти не радять кето-дієту як варіант для тривалого дотримання, оскільки вона може призвести до низки неприємних моментів. Серед них – високий рівень холестерину, перепади настрою, проблеми з печінкою та нирками, дефіцит корисних речовин, запаморочення", – зазначила Дорошкевич., попередивши, що прагнення стрункості не варте серйозних проблем зі здоров'ям.

Ресурс Health.USNews опублікував докладний матеріал, присвячений кето-дієті, де є відповіді на найпоширеніші питання з боку тих, хто придивляється до подібного методу схуднення.

Як працює кето-дієта?

На кето-дієті людина вживає менше вуглеводів, ніж раніше, тому що будь-які надлишки вуглеводів перетворюються на глюкозу в печінці, каже Лоліта Карріко, сертифікований дієтолог з Лос-Анджелеса та засновник KetologyLife.com.

"Глюкоза є кращим джерелом енергії для вашого тіла, тому, коли її недостатньо, ваше тіло натомість почне розщеплювати накопичений жир для отримання енергії. Це може призвести до того, що ви з часом схуднете, оскільки ваше тіло адаптується до використання кетонів як основного джерела палива", – зазначила вона.

Протягом першого тижня можлива поява симптомів відмови від вуглеводів, включаючи м'язові болі, головний біль, втому, затуманеність розуму та почуття голоду. Щоб це мінімізувати, можна перекусити жирною закускою, наприклад, смужкою бекону або невеликою кількістю огірка з майонезом з авокадо.

Коли дієта перейде на другий та третій тиждень, самопочуття почне покращуватися. Незабаром їжа з низьким вмістом вуглеводів та високим вмістом жирів стане більш природною.

До четвертого тижня піде вже втрата ваги, особливо якщо дієта пов'язана з фізичною активністю.

Чи можна схуднути на кето-дієті?

Дослідження показують, що кето-дієта може бути ефективною для короткострокової втрати ваги, але в довгостроковій перспективі вона не поступається дієті з низьким вмістом жирів, які дозволяють споживати більше вуглеводів, говорить Лана Насралла, менеджер з клінічного харчування компанії UNC Health.

Кому не варто пробувати кето-дієту?

Вагітним жінкам, дітям без епілепсії, людям з деякими видами раку, тим, хто має серцеві захворювання, та високоефективним спортсменам не слід починати цю дієту.

"Метаболічні потреби цих груп такі, що вони не відповідають розподілу макронутрієнтів кетогенної дієти, яка може бути потенційно шкідливою або дуже небезпечною, особливо якщо дотримуватись її протягом тривалого періоду часу", – кажуть експерти.

Також вона не підходить для тих, хто має проблеми з печінкою або нирками. Вона може істотно вплинути на рівень інсуліну та репродуктивних гормонів. Використання кето-дієти для людей з діабетом викликає суперечки, і деякі дієтологи не рекомендують її. Людина з діабетом, особливо яка приймає інсулін, потребує ретельного спостереження.

Раніше Фокус писав, як швидко скинути вагу.