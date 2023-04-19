Украинцы добились отмены концертов "кроликов" Данильца и Моисеенко в США

Артистам припомнили то, как они высмеивали Украину и ездили в оккупированный Крым.

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Украинские юмористы Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, участники дуэта "Кролики", собрались с гастролями в США и Канаду, но соотечественники не забыли им поддержку аннексии Крыма и симпатию к Путину. Как результат – 8 из 9 запланированных в Штатах концертов отменены. Об этом на своей странице в Facebook написал бизнесмен и активист Даниил Тонкопий.

Он припомнил, как "Кролики", которые в 2015 году попали в базу "Миротворца" за участие в российской пропаганде, незаконно посетили аннексированный Крым, были участниками юбилейного "комсомольского" концерта в 2018 году и других пропагандистских шоу.

"Кролики из Украины, но высмеивают Украину и ездят по россии… Поддерживают российскую идеологию "братских народов", поддерживают объединение россии и Украины. В 2020 году в эфире телеканала "112 Украина" один из кроликов заявил, что перевод телевещания в стране на украинский язык, как и в целом украинизация, не нужен народу. Также в эфире он сравнил инициаторов и поддержавших закон об украинском языке с фашистами. А его супруга открыто поддерживает российских террористов на Донбассе и искренне признается в любви к сепаратизму, призывает отделить Львов от Киева. Короче, понятно, что мех у кроликов на 100% из ваты. А мы прекрасно знаем, что надо делать с такими артистами. Отменять. Ноль толерантности к фашистам и к тем, кто поддерживает фашизм", – отмечает Тонкопий.

Из 9 концертов уже отменены 8 Фото: Daniel Tonkopi/Facebook

По его словам, неравнодушные украинцы и представители диаспоры связались с концертными площадками, промоутерами и организаторами тура, подготовив все инструменты для отмены выступлений.

"В итоге, отменили 8 из 9 концертов. Пока на сайте организатора остался только концерт в Нью-Йорке, всех остальных концертов уже нет. Над Нью-Йорком тоже работаем, и уверен, что тоже отменим. Если нет, то будем организовывать протесты и подключать другие каналы. Украинская поддержка в Нью-Йорке мощная, там много наших, так что кроликам будет не до смеха", – уверен автор.

Фото: Скриншот

В 2015 году Данилец и Моисеенко хотели выступить в Трускавце, но украинцы, зная об их деятельности в России, сорвали концерт. После этого артисты еще активнее начали выступать в РФ. В 2016-м на канале "Россия" вместе с Наташей Королевой, бывшей киевлянкой, они высмеяли запрет на полеты в Украину российских авиаперевозчиков.

"В связи с этим были массовые требования о лишении их званий народных артистов Украины, но тогдашняя власть сделать этого не смогла. Молчит и власть нынешняя", – пишет Сергей Синкевич.

Фото: скриншот

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