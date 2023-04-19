Українці домоглися відміни концертів "кроликів" Данильця та Мойсеєнка у США

Артистам пригадали те, як вони висміювали Україну та їздили до окупованого Криму.

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Українські гумористи Володимир Мойсеєнко та Володимир Данилець, учасники дуету "Кролики", зібралися з гастролями до США та Канади, але співвітчизники не забули їм підтримку анексії Криму та симпатію до Путіна. Як результат – 8 із 9 запланованих у Штатах концертів скасовано. Про це на своїй сторінці у Facebook написав бізнесмен та активіст Данило Тонкопій.

Він пригадав, як "Кролики", які у 2015 році потрапили до бази "Миротворця" за участь у російській пропаганді, незаконно відвідували анексований Крим, були учасниками ювілейного "комсомольського" концерту у 2018 році та інших пропагандистських шоу.

"Кролики з України, але висміюють Україну і їздять росією… Підтримують російську ідеологію "братських народів", підтримують об'єднання росії та України. У 2020 році в ефірі телеканалу "112 Україна" один із кроликів заявив, що переклад телемовлення в країні українською мовою, як і загалом українізація, не потрібна народу. Також в ефірі він порівняв ініціаторів і тих, хто підтримав закон про українську мову, з фашистами, а його дружина відкрито підтримує російських терористів на Донбасі і відверто зізнається в любові до сепаратизму, закликає відокремити Львів від Києва. Коротше, зрозуміло, що хутро у кроликів на 100% з вати. А ми чудово знаємо, що треба робити з такими артистами. Скасовувати. Нуль толерантності до фашистів і до тих, хто підтримує фашизм", – говориться в повідомленні.

Із 9 концертів "Кроликів" уже скасовано 8 Фото: Daniel Tonkopi/Facebook

За його словами, небайдужі українці і представники діаспори зв'язалися з концертними майданчиками, промоутерами та організаторами туру, підготувавши всі інструменти для скасування виступів.

"У результаті скасували 8 з 9 концертів. Поки на сайті організатора залишився лише концерт у Нью-Йорку, всіх інших концертів уже немає. Над Нью-Йорком теж працюємо, і впевнений, що теж скасуємо. Якщо ні, то організовуватимемо протести і підключатимемо інші канали. Українська підтримка в Нью-Йорку потужна, там багато наших, тож кроликам буде не до сміху", – упевнений автор.

Фото: Скриншот

2015 року Данилець та Мойсеєнко хотіли виступити у Трускавці, але українці, знаючи про їхню діяльність у Росії, зірвали концерт. Після цього артисти ще активніше почали виступати у РФ. 2016-го на каналі "Росія" разом із Наталкою Корольовою, колишньою киянкою, вони висміяли заборону на польоти в Україну російських авіаперевізників.

"У зв'язку з цим були масові вимоги щодо позбавлення їх звань народних артистів України, але тодішня влада цього зробити не змогла. Мовчить і влада нинішня", – пише Сергій Сінкевич.

Фото: скриншот

Раніше Фокус повідомляв, що у Москві зірвали концерт Ані Лорак. Співаці довелося тікати.