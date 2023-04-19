Солнечное затмение 20 апреля: что можно и нельзя делать

Завтра состоится первое в этом году солнечное затмение. Что можно и нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.

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Солнечное затмение: когда будет и чего ожидать

Солнечное затмение начнется в 23:34 по киевскому времени 19 апреля и завершится в 4:59 20 апреля. Но так как восход Луны в Украине начнется только в 6:30, то украинцы не смогут наблюдать это астрологическое явление.

Период коридора затмений (а это с 20 апреля по 5 мая) характеризуется как нестабильный, люди могут быть на взводе, эмоции будет непросто контролировать, а также могут всплывать ситуации, которые необходимо пересмотреть и оставить в прошлом. Коридор затмений будет происходить под растущей Луной, поэтому нашими задачами будет не только освободиться от груза кармических долгов, но и заложить фундамент своих будущих начинаний. Стоит помнить, что этот период может вызвать искаженное восприятие реальности, поэтому очень важно не принимать никаких поспешных решений. Потребуется вся ваша осознанность и концентрация, чтобы с достоинством пройти этот экзамен.

Солнечное затмение 20 апреля: что нельзя делать?

В период коридора затмений астрологи не рекомендуют начинать важные дела и принимать важные решения. Также существует ряд других рекомендаций, что нежелательно делать:

устраиваться на новую работу и приступать к новым рабочим проектам;

подписывать важные документы и договоры;

брать кредиты и ввязываться в долги;

пренебрегать внимательностью на дорогах;

конфликтовать и эмоционировать, начинать с кем-то вражду;

ложиться под нож пластического хирурга.

Солнечное затмение 20 апреля: что нужно делать?

соблюдать спокойствие и заниматься духовными практиками;

откладывать деньги;

придерживаться графика дня и правильного питания;

проявлять терпение, смягчать углы в общении с партнером или начальством.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl

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