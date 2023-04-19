Завтра відбудеться перше сонячне затемнення цього року. Що можна й не можна робити в цей період – розповідаємо далі.

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Сонячне затемнення: коли буде і чого чекати

Сонячне затемнення розпочнеться о 23:34 за київським часом 19 квітня і завершиться о 4:59 20 квітня. Але оскільки схід Сонця в Україні розпочнеться лише о 6:30, то українці не зможуть спостерігати за цим астрологічним явищем.

Період коридору затемнень (а це з 20 квітня по 5 травня) характеризується як нестабільний, емоції буде непросто контролювати, а також можуть спливати ситуації, які необхідно переглянути та залишити в минулому. Коридор затемнень відбуватиметься під Місяцем, що зростає, тому нашим завданням буде не лише звільнитися від вантажу кармічних боргів, а й закласти фундамент своїх майбутніх починань. Слід пам'ятати, що цей період може спричинити спотворене сприйняття реальності, тому дуже важливо не приймати жодних поспішних рішень. Потрібна вся ваша усвідомленість і концентрація, щоб з гідністю пройти цей іспит.

Сонячне затемнення 20 квітня: що не можна робити?

У період коридору затемнень астрологи не рекомендують розпочинати важливі справи та приймати важливі рішення. Також існує низка інших рекомендацій, що небажано робити:

влаштовуватися на нову роботу та приступати до нових робочих проектів;

підписувати важливі документи та договори;

брати кредити та вплутуватися в борги;

нехтувати уважністю на дорогах;

конфліктувати та емоціонувати, починати з кимось ворожнечу;

лягати під ніж пластичного хірурга.

Сонячне затемнення 20 квітня: що слід робити?

дотримуватися спокою та займатися духовними практиками;

відкладати гроші;

дотримуватись графіка дня та правильного харчування;

виявляти терпіння, пом'якшувати гострі кути у спілкуванні з партнером чи начальством.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl

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