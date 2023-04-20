Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

20 апреля 2023 года: преподобного Георгия — что сегодня нельзя делать?

преподобный Георгий, митрополит Митиленский
преподобный Георгий, митрополит Митиленский

Сегодня нельзя веселиться и одалживать деньги.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Он с юношеских лет подался в монахи, практиковал смиренномудрие, боролся с внутренними соблазнами и был подвергнут многим гонениям за свою веру. Но вскоре Георгий стал митрополитом, а также получил от Господа дар исцеления.

Что нельзя делать 20 апреля:

  • веселиться, устраивать громкие застолья.
  • употреблять алкоголь;
  • разводить костер;
  • одалживать деньги.

Народные приметы и поверья:

  • дождливый день – будет хороший урожай калины и малины;
  • вечером много звезд – летом будет много ягод и грибов;
  • красная звезда – к ухудшению погоды;
  • солнце и заморозок – будет урожай гречки.

День ангела празднуют:

Георгий, Даниил, Юрий, Петр, Леон, Прокоп, Акулина.

Родились в этот день:

1808 год — Наполеон III (Бонапарт), французский император (1852—1870).

1889 год — Адольф Гитлер (покончил с собой в 1945), фюрер нацистской Германии (1933—1945).

Также в этот день:

1770 год — Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия);

1865 год — впервые объявили о появлении безопасных спичек;

1902 год — супруги Кюри впервые получили чистый радий;

1918 год — УНР освободили от большевиков город Славянск Донецкой области;

1940 год — в США был представлен первый электронный микроскоп.