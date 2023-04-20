20 апреля 2023 года: преподобного Георгия — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя веселиться и одалживать деньги.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Он с юношеских лет подался в монахи, практиковал смиренномудрие, боролся с внутренними соблазнами и был подвергнут многим гонениям за свою веру. Но вскоре Георгий стал митрополитом, а также получил от Господа дар исцеления.
Что нельзя делать 20 апреля:
- веселиться, устраивать громкие застолья.
- употреблять алкоголь;
- разводить костер;
- одалживать деньги.
Народные приметы и поверья:
- дождливый день – будет хороший урожай калины и малины;
- вечером много звезд – летом будет много ягод и грибов;
- красная звезда – к ухудшению погоды;
- солнце и заморозок – будет урожай гречки.
День ангела празднуют:
Георгий, Даниил, Юрий, Петр, Леон, Прокоп, Акулина.
Родились в этот день:
1808 год — Наполеон III (Бонапарт), французский император (1852—1870).
1889 год — Адольф Гитлер (покончил с собой в 1945), фюрер нацистской Германии (1933—1945).
Также в этот день:
1770 год — Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия);
1865 год — впервые объявили о появлении безопасных спичек;
1902 год — супруги Кюри впервые получили чистый радий;
1918 год — УНР освободили от большевиков город Славянск Донецкой области;
1940 год — в США был представлен первый электронный микроскоп.