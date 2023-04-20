20 квітня 2023 року: преподобного Георгія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна веселитися та позичати гроші.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Георгія, митрополита Митіленського. Він з юнацьких років подався в ченці, практикував смиренномудрість, боровся з внутрішніми спокусами і був підданий багатьом гонінням за свою віру. Але незабаром Георгій став митрополитом і отримав від Господа дар зцілення.

Що не можна робити 20 квітня:

веселитися, влаштовувати гучні застілля.

вживати алкоголь;

розпалювати багаття;

позичати гроші.

Народні прикмети та повір'я:

дощовий день – буде хороший урожай калини та малини;

увечері багато зірок – влітку буде багато ягід та грибів;

червона зірка – на погіршення погоди;

сонце та заморозок – буде врожай гречки.

День ангела святкують:

Георгій, Данило, Юрій, Петро, Леон, Прокоп, Акуліна.

Народилися цього дня:

1808 — Наполеон III (Бонапарт), французький імператор (1852-1870).

1889 — Адольф Гітлер (наклав на себе руки в 1945), фюрер нацистської Німеччини (1933-1945).

Також у цей день:

1770 — Джеймс Кук відкрив Новий Південний Уельс (Південно-Східна Австралія);

1865 — вперше оголосили про появу безпечних сірників;

1902 — подружжя Кюрі вперше отримали чистий радій;

1918 — УНР звільнили від більшовиків місто Слов'янськ Донецької області;

1940 — у США був представлений перший електронний мікроскоп.