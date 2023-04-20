20 квітня 2023 року: преподобного Георгія — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна веселитися та позичати гроші.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Георгія, митрополита Митіленського. Він з юнацьких років подався в ченці, практикував смиренномудрість, боровся з внутрішніми спокусами і був підданий багатьом гонінням за свою віру. Але незабаром Георгій став митрополитом і отримав від Господа дар зцілення.
Що не можна робити 20 квітня:
- веселитися, влаштовувати гучні застілля.
- вживати алкоголь;
- розпалювати багаття;
- позичати гроші.
Народні прикмети та повір'я:
- дощовий день – буде хороший урожай калини та малини;
- увечері багато зірок – влітку буде багато ягід та грибів;
- червона зірка – на погіршення погоди;
- сонце та заморозок – буде врожай гречки.
День ангела святкують:
Георгій, Данило, Юрій, Петро, Леон, Прокоп, Акуліна.
Народилися цього дня:
1808 — Наполеон III (Бонапарт), французький імператор (1852-1870).
1889 — Адольф Гітлер (наклав на себе руки в 1945), фюрер нацистської Німеччини (1933-1945).
Також у цей день:
1770 — Джеймс Кук відкрив Новий Південний Уельс (Південно-Східна Австралія);
1865 — вперше оголосили про появу безпечних сірників;
1902 — подружжя Кюрі вперше отримали чистий радій;
1918 — УНР звільнили від більшовиків місто Слов'янськ Донецької області;
1940 — у США був представлений перший електронний мікроскоп.