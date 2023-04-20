"Мисс Вселенная" Оливия Калпо рассказала о планировании свадьбы

Оливия Капо официально начала планировать свадьбу, однако, признается она, это непросто.

Related video

30-летняя американская актриса и модель Оливия Калпо, победительница конкурсов красоты "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная 2012", которая 2 апреля обручилась с футболистом Кристианом Маккефри, вплотную занялась планированием своего важного дня. Об этом она рассказала во время Amazon Live, пишет People.

"Это так много работы", — поделилась Оливия.

Модель также рассказала во время вопросов и ответов, что понятия не имела о предстоящей помолвке.

"Кристиан заслуживает Оскара за свое выступление, — пошутила девушка. — Он все время вводил меня в заблуждение. Я продолжала спрашивать его, готов ли он обручиться или имеет ли он какие-то сроки, потому что я начинала немного раздражаться".

Один из фанатов спросил будущую невесту, знает ли она, какое свадебное платье она хочет.

"У меня есть идея, но я обнаружила, что ты никогда не узнаешь, пока не примеришь настоящее платье. Я не знаю, у меня есть идея. Это большое давление", — сказала Калпо.

Знаменитость также поделилась некоторыми локациями, которые рассматривает для будущего торжества.

"Мои родители хотят, чтобы мы поженились в Ньюпорте. Мне нравится идея гор, так что посмотрим", — рассказала она. Калпо также сказала, что надеется скоро выйти замуж, потому что "я хочу иметь маленьких детей, так что это было бы потрясающе".

Кроме того, пушистый любимец звезды, пес Оливер, появится на церемонии в качестве держателя колец.

"В данный момент мы работаем над его командами", — сказала Оливия.

Модель наслаждается своей помолвкой с МакКэффри.

"Невеста", — подписала Калпо потрясающую серию фотографий пары, сделанных во время их отпуска в Юте, во время прогулки по каньону из красных скал.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Оливия Калпо и Кристиан МакКэффри обручились после почти 4 лет совместной жизни.