"Міс Всесвіт" Олівія Калпо розповіла про планування весілля

Олівія Капо офіційно почала планувати весілля, проте, зізнається воно, це непросто.

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30-річна американська акторка та модель Олівія Калпо, переможниця конкурсів краси "Міс США-2012" та "Міс Всесвіт 2012", яка 2 квітня побралася з футболістом Крістіаном МакКефрі, зайнялася плануванням свого важливого дня. Про це вона розповіла під час Amazon Live, пише People.

"Це так багато роботи", — сказала Олівія.

Модель також розповіла під час запитань і відповідей, що уявлення не мала про майбутні заручини.

"Крістіан заслуговує на Оскар за свій виступ, — пожартувала дівчина. — Він увесь час вводив мене в оману. Я продовжувала запитувати його, чи готовий він побратися або чи має він якісь терміни, тому що я починала трохи дратуватися".

Один із фанатів запитав майбутню наречену, чи знає вона, яку весільну сукню вона хоче.

"У мене є ідея, але я виявила, що ти ніколи не дізнаєшся, доки не приміриш справжню сукню. Я не знаю, у мене є ідея. Це великий тиск", — сказала Калпо.

Знаменитість також поділилася деякими локаціями, які розглядає для майбутньої урочистої події.

"Мої батьки хочуть, щоб ми одружилися в Ньюпорті. Мені подобається ідея гір, тож подивимося", — розповіла вона. Калпо також сказала, що сподівається незабаром вийти заміж, тому що "я хочу мати маленьких дітей, так що це було б приголомшливо".

Крім того, пухнастий улюбленець зірки, пес Олівер, з'явиться на церемонії як утримувач кілець.

"Наразі ми працюємо над його командами", — сказала Олівія.

Модель насолоджується своїми заручинами з МакКефрі.

"Наречена", — підписала Калпо приголомшливу серію фотографій пари, зроблених під час їхньої відпустки в Юті, під час прогулянки каньйоном із червоних скель.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Олівія Калпо та Крістіан МакКефрі побралися після майже 4 років спільного життя.