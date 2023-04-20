Кэти Холмс рассказала о странном выборе наряда на концерт

В декабре прошлого года Кэти Холмс посетила мероприятие в странном образе — мини-платье, которое она сочетала с джинсами.

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В новом интервью с Дрю Бэрримор, 44-летняя американская актриса и режиссер Кэти Холмс рассказала о решении, которое стояло за ее образом на Jingle Ball 2022 года, который стал предметом большой критики в Сети. Об этом пишет People.

Тогда на праздничный концерт Холмс решила надеть темно-синее мини-платье (которое она назвала "корсетом" на "Шоу Дрю Бэрримор") вместе с джинсами свободного кроя, дополнив необычный образ повседневными кроссовками.

Кэти Холмс Фото: Getty

Несмотря на разговоры, которые очень быстро разразились в Сети после выхода в этом наряде, причина одеться так у звезды экрана и бывшей жены Тома Круза была довольно проста.

"Я знала, что хочу танцевать там, потому что собиралась со своими племянниками. Поэтому я надела кроссовки и подумала, что выгляжу круто, — вспоминает она. — Я чувствовала себя круто, я чувствовала себя прекрасно, а потом я проснулась на следующее утро и подумала: "Боже мой", — добавила она, имея в виду последовавшую критику в социальных сетях.

Кэти заключила: "Я не думаю об этом, я действительно не думаю. Мне нравится ходить и веселиться", по-видимому, ссылаясь либо на ее спокойное отношение к тому, что она носит, либо на ее безразличие к интернет-троллингу.

Ранее Фокус писал, что Кэти Холмс призналась, что всю жизнь защищала дочь Сури от папарацци.