Кеті Голмс розповіла про дивний вибір вбрання на концерт

Торік у грудні Кеті Голмс відвідала захід у дивному образі — мінісукні, яку вона поєднувала з джинсами.

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У новому інтерв'ю з Дрю Беррімор, 44-річна американська акторка та режисер Кеті Голмс розповіла про рішення, яке стояло за її образом на Jingle Ball 2022 року, який став предметом критики в Мережі. Про це пише People.

Тоді на святковий концерт Голмс вирішила одягнути темно-синю мінісукню (яку вона назвала "корсетом" на "Шоу Дрю Беррімор") разом із джинсами вільного крою, доповнивши незвичайний образ повсякденними кросівками.

Кеті Голмс Фото: Getty

Незважаючи на розмови, які дуже швидко вибухнули в Мережі після виходу в цьому вбранні, причина одягнутися так у зірки екрану та колишньої дружини Тома Круза була досить простою.

"Я знала, що хочу танцювати там, бо збиралася зі своїми племінниками. Тому я одягла кросівки і подумала, що виглядаю круто, — згадує вона. — Я почувала себе круто, я почувала себе чудово, а потім я прокинулася наступного ранку і подумала: "Боже мій", — додала вона, маючи на увазі критику в соціальних мережах.

Кеті зробила висновок: "Я не думаю про це, я дійсно не думаю. Мені подобається ходити і веселитися", мабуть, посилаючись або на її спокійне ставлення до того, що вона носить, або на її байдужість до інтернет-тролінгу.

Раніше Фокус писав, що Кеті Голмс зізналася, що все життя захищала дочку Сурі від папараці.