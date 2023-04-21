21 апреля 2023 года: апостолов Руфа, Агава, Иродиона и других — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя убираться доме и ходить на рыбалку.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память апостолов Руфа, Агава, Иродиона, Асинкрита, Флегонта и Ерма из числа 70-ти. Апостол Иродион жил в I веке и за свою жизнь немало пострадал от язычников за свою веру. В день распятия апостола Петра, его закололи мечом. Апостолы Руфь, Асинкрит, Флегонт, Эрм и Агав были епископами в разных городах и также умерли за свою веру от рук идолопоклонников.

Что нельзя делать 21 апреля:

убираться в доме;

рыбачить;

покупать скот;

заниматься лакокрасочными работами.

Народные приметы и поверья:

на реке ломается лед – будет щедрый урожай хлеба;

увидеть стаю ворон – могут быть неприятности;

красный оттенок луны – к грозе;

дождь – к урожаю зерновых.

День ангела празднуют:

Марфа, Родион, Сусанна, Юлия.

Родились в этот день:

1816 год — Шарлотта Бронте, английская поэтесса и писательница-романистка.

1926 год — Елизавета II (ум. 2022), королева Великобритании (с 1952).

1979 год — Джеймс Макэвой, шотландский актер кино, телевидения и озвучивания.

1987 год — Анастасия Приходько, украинская эстрадная певица, политик, общественный деятель.

1990 год — Надя Дорофеева, украинская певица, дизайнер и видеоблогер.

Также в этот день: