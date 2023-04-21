21 апреля 2023 года: апостолов Руфа, Агава, Иродиона и других — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя убираться доме и ходить на рыбалку.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память апостолов Руфа, Агава, Иродиона, Асинкрита, Флегонта и Ерма из числа 70-ти. Апостол Иродион жил в I веке и за свою жизнь немало пострадал от язычников за свою веру. В день распятия апостола Петра, его закололи мечом. Апостолы Руфь, Асинкрит, Флегонт, Эрм и Агав были епископами в разных городах и также умерли за свою веру от рук идолопоклонников.
Что нельзя делать 21 апреля:
- убираться в доме;
- рыбачить;
- покупать скот;
- заниматься лакокрасочными работами.
Народные приметы и поверья:
- на реке ломается лед – будет щедрый урожай хлеба;
- увидеть стаю ворон – могут быть неприятности;
- красный оттенок луны – к грозе;
- дождь – к урожаю зерновых.
День ангела празднуют:
Марфа, Родион, Сусанна, Юлия.
Родились в этот день:
1816 год — Шарлотта Бронте, английская поэтесса и писательница-романистка.
1926 год — Елизавета II (ум. 2022), королева Великобритании (с 1952).
1979 год — Джеймс Макэвой, шотландский актер кино, телевидения и озвучивания.
1987 год — Анастасия Приходько, украинская эстрадная певица, политик, общественный деятель.
1990 год — Надя Дорофеева, украинская певица, дизайнер и видеоблогер.
Также в этот день:
- 1910 год – комета Галлея максимально приблизилась к Земле;
- 1944 год — начало боя под Гурбами — величайшей битвы войск УПА и НКВД СССР;
- 1944 год — женщинам во Франции предоставили право голоса на выборах;
- 2019 год — во втором туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский.