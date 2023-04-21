21 квітня 2023 року: апостолів Руфа, Агава, Іродіона та інших – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна прибирати в будинку та ходити на рибалку.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів Руфа, Агава, Іродіона, Асінкріта, Флегонта та Єрма з числа 70-ти. Апостол Іродіон жив у I столітті і за своє життя чимало постраждав від язичників за свою віру. У день розп'яття апостола Петра його закололи мечем. Апостоли Рут, Асинкріт, Флегонт, Ерм та Агав були єпископами в різних містах і також померли за свою віру від рук ідолопоклонників.
Що не можна робити 21 квітня:
- прибирати в будинку;
- рибалити;
- купувати худобу;
- займатися лакофарбовими роботами.
Народні прикмети та повір'я:
- на річці ламається крига – буде щедрий урожай хліба;
- побачити зграю ворон — можуть бути неприємності;
- червоний відтінок місяця – до грози;
- дощ – до врожаю зернових.
День ангела святкують:
Марфа, Родіон, Сусанна, Юлія.
Народилися цього дня:
1816 рік — Шарлотта Бронте, англійська поетеса і письменниця-романістка.
1926 рік — Єлизавета II (пом. 2022), королева Великобританії (з 1952).
1979 рік — Джеймс Макевой, шотландський актор кіно, телебачення і озвучування.
1987 рік — Анастасія Приходько, українська естрадна співачка, політик, громадський діяч.
1990 рік — Надя Дорофєєва, українська співачка, дизайнер і відеоблогер.
Також у цей день:
1910 рік — комета Галлея максимально наблизилася до Землі;
1944 рік — початок бою під Гурбами — найбільшої битви військ УПА і НКВС СРСР;
1944 рік — жінкам у Франції надали право голосу на виборах;
2019 рік – у другому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський.