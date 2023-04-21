21 квітня 2023 року: апостолів Руфа, Агава, Іродіона та інших – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна прибирати в будинку та ходити на рибалку.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів Руфа, Агава, Іродіона, Асінкріта, Флегонта та Єрма з числа 70-ти. Апостол Іродіон жив у I столітті і за своє життя чимало постраждав від язичників за свою віру. У день розп'яття апостола Петра його закололи мечем. Апостоли Рут, Асинкріт, Флегонт, Ерм та Агав були єпископами в різних містах і також померли за свою віру від рук ідолопоклонників.

Що не можна робити 21 квітня:

прибирати в будинку;

рибалити;

купувати худобу;

займатися лакофарбовими роботами.

Народні прикмети та повір'я:

на річці ламається крига – буде щедрий урожай хліба;

побачити зграю ворон — можуть бути неприємності;

червоний відтінок місяця – до грози;

дощ – до врожаю зернових.

День ангела святкують:

Марфа, Родіон, Сусанна, Юлія.

Народилися цього дня:

1816 рік — Шарлотта Бронте, англійська поетеса і письменниця-романістка.

1926 рік — Єлизавета II (пом. 2022), королева Великобританії (з 1952).

1979 рік — Джеймс Макевой, шотландський актор кіно, телебачення і озвучування.

1987 рік — Анастасія Приходько, українська естрадна співачка, політик, громадський діяч.

1990 рік — Надя Дорофєєва, українська співачка, дизайнер і відеоблогер.

Також у цей день:

1910 рік — комета Галлея максимально наблизилася до Землі;

1944 рік — початок бою під Гурбами — найбільшої битви військ УПА і НКВС СРСР;

1944 рік — жінкам у Франції надали право голосу на виборах;

2019 рік – у другому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський.