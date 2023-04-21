Время завершить давно начатое. Что делать и чего не делать во время Ретроградного Меркурия 2023
Больше всего его будут чувствовать именинники мая Тельцы.
С 21 апреля по 15 мая 2023 года будет наблюдаться Ретроградный Меркурий. За это время важно переосмыслить свою жизнь, доделать давно начатые дела и быть внимательными к деталям, чтобы не навредить себе своими же действиями.
Следует обратить внимание на даты начала и окончания Ретроградного Меркурия, ведь именно в эти дни можно что-то забыть или потерять. Поэтому 21 апреля и 15 мая лучше отложить перелеты, важные сделки или операции.
В этот период следует не подписывать важные документы и не покупать технику, ведь скорее всего потом вы пожалеете об этом. Следует дождаться окончания Ретроградного Меркурия в мае, а за это время все хорошо обдумать.
Больше всего его будут чувствовать именинники мая – Тельцы. Им нужно быть еще более внимательными к своим поступкам и действиям.
Итак, чего лучше не делать:
- не начинать что-нибудь новое;
- не подписывать важные документы;
- не покупать технику;
- не делать важные операции;
- не начинать бизнес;
- не делать ремонт.
Что делать можно:
- жениться;
- делать легкие операции (например, у стоматолога);
- заниматься поиском;
- летать на самолете (но лучше не в даты начала и окончания Ретроградного Меркурия);
- заканчивать давно начатые дела.
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