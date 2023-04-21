Час завершити давно почате. Що робити і чого не робити під час Ретроградного Меркурію 2023
Найбільше його відчуватимуть іменинники травня Тельці.
З 21 квітня по 15 травня 2023 спостерігатиметься Ретроградний Меркурій. За цей час важливо переосмислити своє життя, доробити давно початі справи та бути уважними до деталей, аби не нашкодити собі своїми ж діями.
Варто звернути увагу на дати початку та закінчення Ретроградного Меркурію, адже саме в ці дні можна щось забути або загубити. Тому 21 квітня та 15 травня краще відкласти перельоти, важливі угоди чи операції.
У цей період варто не підписувати важливі документи та не купувати техніку, адже, швидше всього, потім ви пошкодуєте про це. Варто дочекатися закінчення Ретроградного Меркурію у травні, а за цей час усе добре обміркувати.
Найбільше його відчуватимуть іменинники травня — Тельці. Їм треба бути ще більш уважними до своїх вчинків та дій.
Отже, чого краще не робити:
- не починати щось нове;
- не підписувати важливі документи;
- не купувати техніку;
- не робити важливі операції;
- не починати бізнес;
- не робити ремонт.
Що робити можна:
- одружуватися;
- робити легкі операції (наприклад, у стоматолога);
- займатися пошуком;
- літати на літаку (але краще не в дати початку та закінчення Ретроградного Меркурію);
- закінчувати давно початі справи.
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