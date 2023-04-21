Архимандрита Вселенского патриархата заподозрили в краже антикварных часов (видео)

Пока продолжается расследование, подозреваемого отправили в бессрочный отпуск.

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В стамбульском районе Балат из одного из известных антикварных магазинов украли 200-летние часы за 500 лир. Каким же было удивление владелицы торгового заведения, когда, просмотрев камеры наблюдения, она увидела, что вором оказался священнослужитель, сообщает Patris News со ссылкой на турецкие СМИ.

По подозрению в совершении кражи арестован архимандрит Агатангелос Шиско, имеющий титул "великий архимандрит Вселенского патриархата".

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как архимандрит в магазине осматривается и снимает часы. Одетого в костюм, так как в Турции православным священникам, за исключением Вселенского Патриарха, запрещено ходить в церковной одежде, его видят выходящим из магазина.

"Это позор, потому что преступник является членом Патриаршего суда, и ему следовало подумать об учреждении, которое он представляет, и быть осторожнее", – заявила возмущенная владелица магазина.

Мужчину, который помимо прочего, является архивариусом Вселенского патриархата, освободили после вмешательства охраны патриарха Варфоломея, однако отправили в бессрочный отпуск до завершения расследования.

"Дело передано юристам. Пока идет расследование, мне не разрешено ничего говорить, а также у меня нет разрешения директора пресс-службы Вселенского патриархата, потому что это институциональный вопрос, я не имею права ничего говорить", – заявил журналистам Шиско.

Кроме того, на вопрос "почему Патриарх отправил вас в бессрочный отпуск?" он сам ответил, что "это духовный вопрос, о котором знает сам Патриарх".

Ранее Фокус писал, что в Киеве псевдосвященник украл из церкви ладан, кадило и Евангелие.