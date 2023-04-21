Архімандрита Вселенського патріархату запідозрили у крадіжці антикварного годинника (відео)

Поки триває розслідування, підозрюваного відправили до безстрокової відпустки.

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У стамбульському районі Балат з одного з відомих антикварних магазинів вкрали 200-річний годинник за 500 лір. Яким же було здивування власниці торгового закладу, коли, переглянувши камери спостереження, вона побачила, що злодієм виявився священнослужитель, повідомляє Patris News з посиланням на турецькі ЗМІ.

За підозрою у скоєнні крадіжки заарештовано архімандрита Агатангелоса Шиско, який має титул "великий архімандрит Вселенського патріархату".

Камери відеоспостереження зафіксували, як архімандрит у магазині оглядається та знімає годинник. Одягненого в костюм, тому що в Туреччині православним священикам, за винятком Вселенського Патріарха, заборонено ходити в церковному одязі, його бачать тим, хто виходить з магазину.

"Це ганьба, тому що злочинець є членом Патріаршого суду, і йому слід було подумати про установу, яку він представляє, і бути обережнішим", – заявила обурена власниця магазину.

Чоловіка, який також є архіваріусом Вселенського патріархату, звільнили після втручання охорони патріарха Варфоломія, проте відправили в безстрокову відпустку до завершення розслідування.

"Справу передано юристам. Поки йде розслідування, мені не дозволено нічого говорити, а також я не маю дозволу директора прес-служби Вселенського патріархату, тому що це інституційне питання, я не маю права нічого говорити", – заявив журналістам Шиско.

Крім того, на запитання "чому Патріарх відправив вас у безстрокову відпустку?" він сам відповів, що "це духовне питання, про яке знає сам Патріарх".

Раніше Фокус писав, що у Києві псевдосвященик вкрав із церкви ладан, кадило та Євангеліє.